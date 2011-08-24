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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

همزمان با هفته دولت/

47 پروژه در اسفراین به بهره برداری می رسد

47 پروژه در اسفراین به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار اسفراین از افتتاح 47 پروژه در هفته دولت در این شهرستان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افتتاح این پروژه های زمینه اشتغال زایی 260 نفر به طور مستقیم در بخشهای کشاورزی، ورزشی، کشاورزی و فرهنگی ایجاد می شود.

 به گفته فرماندار اسفراین، برای بهره برداری این پروژه ها اعتباری بالغ بر 95 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: از طرحهای قابل بهره برداری 10 طرح در حوزه صنعت و کشاورزی و 14 طرح در حوزه فرهنگی و ورزشی و 23 طرح در حوزه خدماتی است که با حضور استاندار، معاونان و مدیران کل و شهرستان به بهره برداری خواهد رسید و همچنین سه طرح نیز در حوزه خدماتی با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار اسفراین در ادامه از عملیات گاز رسانی به پنج روستای این شهرستان  خبر داد و گفت: شبکه جمع آوری فاضلاب شهری نیز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 600 میلون تومان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این مسئول همچنن از راه اندازی دانشکده علوم پزشکی و پذیرش دانشجو در رشته پرستاری در اسفراین خبر داد و گفت: امسال بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای راه اندازی این دانشکده تخصیص یافته است.
کد مطلب 1390978

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