212 هزار مرزنشین در اردبیل از تسهیلات بازرگانی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بیک زاده ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی اظهار داشت: به منظور حمایت از مرزنشینان ساکن در نواحی واقع در سی کیلومتری مرز مشترک با کشورهای همسایه و نیز جلوگیری از پدیده قاچاق، اقدام به ارائه تسهیلات ویژه به افراد ساکن در این نواحی شد.

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح مرزنشینان می توانند در واردات برخی کالاهای مصرفی مورد نیاز خود تا سقف مشخصی از تخفیفات در نظر گرفته شده در حقوق ورودی از 50 تا 100 درصد عوارض گمرکی برخوردار شوند.

سرپرست سازمان بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه این کار نیازمند صدور کارت مبادلات مرزی برای افراد شناسائی شده است، عنوان کرد: در این راستا سازمان بازرگانی استان با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در سال گذشته تعداد 56 هزار و 931 فقره کارت مبادلات مرزی برای افراد ساکن در نواحی مرزی صادر کرده است.

بیک زاده سرانه سهمیه ارزی هر مرزنشین بدون لحاظ سهمیه مناطق محروم در سال 89 و90 شصت دلار اعلام کرد و افزود: مرزنشینان می توانند کالای مورد نیاز خود را تا سقف شصت دلار با تخفیفات گمرکی در طول یکسال وارد کنند.

وی از ابلاغ بیش از 17 میلیون و 832 هزار دلار به استان بابت شش ماهه اول و سهمیه مناطق محروم در سال جاری خبر داد.

در پایان این جلسه مصوبات قبلی جلسه ساماندهی مبادلات مرزی استان در خصوص میزان واردات کالا توسط مرزنشینان، نحوه توزیع سود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان بین اعضاء تحت پوشش، بررسی و نحوه حل مشکل برخی از تعاونی های مزر نشین مورد بررسی قرار گرفت.