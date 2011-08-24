به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "تولدی دیگر" به کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی، پنجشنبه سه شهریورماه ساعت 16 ازشبکـه یک سیما پخش می­شود. این فیلم درباره زهیر ملوان جوانی است که برای کسب درآمد بیشتر از لبنان خارج شده و در یک کشتی که عازم آفریقای جنوبی است مشغول به کار می‌شود اما باخبر می‌شود همسرش در جنگ گم شده به لبنان بر می گردد و به جستجوی همسر مفقودش می‌پردازد. طلال جردی، دارین حمزه و مونا کریم بازیگران­ اصلی "تولدی دیگر" هستند.

فیلم سینمایی "عمر مختار" به کارگردانی مصطفی عقاد پنجشنبه سه شهریور ساعت 24 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. این فیلم زندگینامه، اندیشه، بزرگواری، مقاومت و شجاعت، قهرمان استقلال لیبی عمر مختار را به تصویر می‌کشد. مردی که بدون ترس در برابر ستمگران، یاغیان و سلطه گران ایستاد و از جان و مال خود در این راه گذشت. آنتونی کوئین، الیور وید و ایرنه پاپاس در "عمرمختار: به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم تلویزیونی "شب گمشده" به کارگردانی کریم رجبی و تهیه کنندگی غلامرضا محمدزاده، جمعه 4 شهریور ساعت 16 از شبکه­ یک سیما روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم آمده: "ماریا" دختر سرهنگ "پاتریک اندرسون" است که به خاطر شغل پدرش درمناطق اشغالی زندگی می‌کند و به عکاسی از درگیری‌ها مشغول است.اوهمکاری به نام " جان اسمیت " دارد که سخت دلباخته او است... بهمن دان، ایمان باقری و آرزو افشاره در "شب گمشده" به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "جایزه نوبل" 30 دقیقه بامداد پنجشنبه سه شهریور از شبکه دو سیما پخش می‌شود. "جایزه نوبل" درباره لئوشفر نویسنده فرانسوی است که بنا به تشخیص آکادمی سوئد، موفق به دریافت جایزه نوبل شده است. پل برادر زاده اوکه بعد ازمرگ والدینش درکودکی به همراه خواهرش ویرجینیا با لئو زندگی می‌کرده و به دلیل بد رفتاری‌های او، در حال حاضرمستقل ازآنها زندگی می‌کند، با انتشاراین خبرتصمیم می‌گیرد او را ببیند و در مورد اختلافات گذشته، با او صحبت کند. این فیلم محصول سال 2001 کشورهای فرانسه، کانادا و انگلستان به کارگردانی جاکوب برگ و تهیه کنندگی پاتریک بوردیرساخته شده است.

فیلم سینمایی "پسر کارگردان" به کارگردانی و تهیه کنندگی لی وو یول، محصول 2007 کره جنوبی پنجشنبه سه شهریور ماه ساعت 14:30 در قالب برنامه "سینما آفتاب" بر روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود. "پسر کارگردان" روایتی از پسری کوچک به نام "سانگو" است که در سانحه‌ای پدر، مادر و خاله خود را از دست داده. تنها چیزی که او از پدر خود به یادگار دارد؛ دوربین فیلم برداری 8 میلی متری او و نقاشی‌هایی است که بر روی دیوارهای انبار خانه‌اش کشیده است. سانگو درتلاش است تا یاد بگیرد به کمک دوربین فیلم برداری پدرش ازنقاشی‌های او فیلم برداری کند...

فیلم سینمایی "آسایشگاه وودلین" به تهیه کنندگی وئل پرژن وسارا رادکلی فی 30 دقیقه بامداد روزجمعه چهار شهریور از شبکه دو سیما پخش می‌شود. داستان درمورد "الی" زنی است که تصمیم دارد به همراه نامزدش دان به دور دنیا سفر کند. او برای اینکه از یک طرف در مخارجش صرفه‏جویی کند و ازطرف دیگر باز هم پول بیشتری دربیاورد به نزد خواهرش کیت که صاحب یک آسایشگاه سالمندان است می‏رود و از او می‏خواهد یکی از اتاق‏های آسایشگاه را مجانی به او بدهد و او درکنار آن برای آسایشگاه کارخواهد کرد. آنتونی بیرنه درسال 2007 فیلم سینمایی "آسایشگاه وودلین" محصول کشورایرلند را کارگردانی کرده است.

فیلم تلویزیونی "بیگانگان" به کارگردانی عباس رافعی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور، جمعه چهار شهریورماه ساعت 17:30 ازشبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم مربوط خاطرات یک فلسطینی مبارز از زمان اشغال کشورش توسط یهودیان صهیونیست است.احمد دانشجوی دانشگاهی ست که لیلا نیز در آن مشغول به تحصیل است. احمد به لیلا علاقه مند است اما نمی‌تواند علاقه خود را بیان کند. فاروق دوست احمد، به او پیشنهاد می دهد برای پرستاری ازپیرمردی به نام حُسام به خانه او برود. احمد به خانه حُسام می‌رود و با قبول شرایط فرزندان حسام، مشغول به کارمی‌شود. فیلم تلویزیونی "بیگانگان" با بازی قصی خولی، مکسیم خلیل، محمد حداقی، لیلیا الاطرش محصول مشترک ایران و لبنان است.



فیلم سینمایی "نبرد الجزایر" ساعت 24 روز پنجشنبه سه شهریور از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. دراین فیلم با بازی ابراهیم هدجادج و جین مارتین تاریخچه آزادی و طریقه مبارزه رهبران آزادی بخش الجزایر با عوامل استعمار را نشان داده می‌شود که با کشته شدن علی آخرین رهبر آزادی بخش و پیروزی انقلاب الجزایر است. "نبرد الجزایر" به کارگردانی جیلو یونتکوروو محصول سال 1966 کشورهای ایتالیا و الجزایر است.

فیلم سینمایی "خارج از قانون" به کارگردانی رشید بوشارپ، محصول سال 2010 کشور فرانسه، جمعه چهار شهریور ساعت 20:30 درقالب برنامه "سینما4" از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی جمیل دبوزه، رشدی زم و سامی بوآنجیلا درمورد خانواده‌ای الجزایری با سه فرزند پسراست که با ورود نیروهای استعمارگرفرانسوی به کشورشان، زمین اجدادی شان را ازدست می‌دهند و به ناچاربه خارج ازکشور کوچ می‌کنند. پس از گذشت سال‌ها هر کدام از این سه پسر، سرنوشت جداگانه‌ای پیدا می‌کنند

فیلم سینمایی "بچه‌های محله الرشید" پنجشنبه سه شهریور ساعت 13:30 در قالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش می‌‌شود. داستان فیلم درباره بچه‌های یک مدرسه است که وقتی متوجه می‌شوند اسرائیلی‌ها می‌خواهند شهرشان را بگیرند درمقابل آنها می‌ایستند.

فیلم سینمایی "زیر بمب‌ها" به کارگردانی فیلیپ آراکتینگجی محصول سال 2007 کشورهای لبنان، انگلیس و فرانسه، جمعه چهار شهریورساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. داستان فیلم سینمایی "زیر بمب‌ها" با بازی ناداآبوا فارهات، جورج خباز و راویا الچب در مورد زنی لبنانی الاصل است که پس ازحمله 33 روزه اسرائیل و نابودی و کشتاربسیارعظیم درپی یافتن خواهر و پسرکوچکش به لبنان می‌آید.

فیلم تلویزیونی "سایه‌های شهر" به کارگردانی و تهیه کنندگی مرتضـی آتش زمزم پنجشنبه سه شهریور ساعت 23:45 از شبکه شما پخش می‌شود. داستان فیلم با بازی نغمه بدوی، مجری مشموم و کارتیا کعــده در مـورد زنی جوان به نام آیدا است که در یک سانحه قایقرانی کشته شده است. همسرو پدر و مادر آیدا، مرگ او را پذیرفته و جنازه‌اش را دفن می‌کنند. اما در بازگشتی به گذشته و مرور وقایع، حقایقی دیگر کشف می‌شود. "سایه­های شهر" از تولیدات صدا و سیمای مرکز اصفهان است.

فیلم تلویزیونی "برگی برای زیتون" به کارگردانی وحید درخشش فر و تهیه کنندگی سعید عدالت‌خواه جمعه چهار شهریور ساعت 13:45 از شبکه شما پخش می‌شود. این فیلم در یکی از روستاهای قم در مدرسه‌ای می‌گذرد که یک کلاس واحد برای دخترها و پسرها وجود دارد، مسابقه ای برپا می شود با عنوان نامه ای برای کودکان فلسطینی.ازاین رو معلم کمی در مورد اختلافات قدیمی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها توضیح می دهد و از بچه‌ها می‌خواهد آنچه را دوست دارند، طی نامه خود به کودکان بنویسند. پریسا کلدوست و محبوبه ارمیاتی در "برگی برای زیتون" ایفای نقش کرده‌اند.