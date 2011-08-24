مسئولان انجمن هنرهای نمایشی فقط مدعی کمک مالی به گروهها بودند

سهراب سلیمی کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید اظهار تاسف بکنم از اینکه امروز میشنوم انجمن هنرهای نمایشی کشور در حال انفعال است و هیچ فعالیتی در راستای اهدافی از پیش تعیینشدهاش ندارد.
وی با اشاره به تاریخچه انجمن هنرهای نمایشی ادامه داد: این انجمن در ابتدا براساس حمایت از نیروهای جوان تئاتری در تهران و مراکز شهرستانها در دهه شصت آغاز به کار کرد و تلاش دستاندرکاران تئاتر بر این بود تا آنجایی که امکان دارد از توانایی و استعداد تئاتریها استفاده کند و آنان را برای فعالیت هر چه بیشتر در این عرصه امیدوارتر کند.
سلیمی افزود: با توجه به شناختی که من از تاسیس این انجمن دارم قرار بود که برای کمک و همیاری به بسیاری از فارغالتحصیلان گونههای مختلف تئاتر فعالیت کند. در این زمینه کمکهایی هم از شهرداری و ارگانهای دیگر گرفته شد اما متاسفانه اهداف آن مشمول مرور زمان شد و برنامههای خوب آن به فراموشی سپرده شد.
کارگردان "مهمانسرای دو دنیا" در ادامه بیان کرد: با توجه به سفرهای مختلفی که من طی شش، هفت سال گذشته به عنوان داور و مربی به اقصی نقاط کشور داشتم و با هنرمندان مختلف ارتباط برقرار کردم، مشاهده کردم که بسیاری از گروههای شهرستانی با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهاند و حتی گروههایی که به جشنوارههای استانی میآیند برای پرداخت کرایه بازگشت به شهرشان، دچار مشکل میشوند.
وی به اضافه شدن مشکلات گروههای تئاتری در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخلاف گفتهها و شعارهای مسوولان مبنی بر اینکه اکثر کمکهای مالی به گروههای شهرستانی از طریق رسانهها و مجالس مختلف، نتایجی که حاصل شده است غیر از این ادعاها را نشان میدهد.
کارگردان "عشق لرزه" در ادامه بیان کرد: به زعم من این بیمیلی و بیهدفی نسبت به اهداف تخصصی تئاتر از مدارج بالا وجود دارد. ظاهرا همه اهداف و برنامههای تخصصی در زمینه تئاتر بر روی میز کار مدیران وجود دارد اما نشانهای در قانونمند شدن و پیگیری جدی این برنامهها دیده نمیشود و متاسفانه امروز میشنویم که انجمن هنرهای نمایشی به سمت انفعال حرکت میکند.
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