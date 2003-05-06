فلسفه سياسي امام خميني (ر ه ) جهاني است

عماد افروغ كه گفتگويش در دومين شماره نشريه همايش جهاني شدن و دين چاپ شده است همچنين در باره ديگر ويژگي هاي فلسفه سياسي امام راحل گفت : در گفتمان فلسفه سياسي امام ، تعريف جديدي از مشر وعيت داده مي شود . بگفته وي تا قبل از انقلاب اسلامي مشروعيت هاي نظام سياسي يا دل مشغولي سئوال ازويژگي هاي شتخصي حاكم بودند تا دل مشغولي چگونگي حكومت و بندرت قادر به جمع آن ها بودند وا مام اين دورا در قالب جمهوري اسلامي مطرح كرد .

افروغ جمع بين حق و تكليف را مولفه ديگر فلسفه سياسي امام معرفي كرد و افزود : نگاه فقظ حق گرايانه نيست كه پيوندي با فرديت داشته باشد ومنجر به بحراني شود كه امروز سرمايه داري با آن روبرو است .

وي گفت : نكته ديگري كه در اين فلسفه سياسي هست و نكته قابل توجهي است بر قرار كردن آشتي بين حقوق فردي و اجتماعي است زيرا بشر نتوانسته بود اين كار را بكند . بشر يا به سمت سوسياليسم سوق پيدا كرده بود يابه سمت ليبراليسم ، ولي امام حق فردي و اجتماعي را جمع كرد و اجازه نمي داد به نام حق اجتماعي به حريم خصوصي افراد تجاوز شود. نكته آخر اين كه موفق شدند معنويت را درساحت روابط اجتماعي اشاعه دهند و جهاني اش كنند.

د كتبرعماد افروغ در اين مصاحبه همچنين تاكيد كرد كه (( به نظر من اتفاقاتي كه بعد ازانقلاب اسلامي افتاد از جمله فروپاشي بلوك شرق، قيام هايي كه در خيلي از كشورهابه وقوع پيوست ، رواج معنويت گرايي و تقويت الهيات رهايي بخش مسيحي، همه به گونه اي برمي گردد به انديشه هاي امام(ره ) .

به اعتقاد وي حتي ظهور جنيش هاي اجتماعي جد يد يعني ظهور هويت هاي متكثر و اين كه ضعفا هم احساس قدرت كنند باز هم بر مي گرد د به دستاورد هايي كه ايشان داشتندو ما واقعا وامدار رهبر كبير انقلاب اسلنامي هستيم .

يادآور مي شود كه همايش جهاني شدن و دين توسط دبير خانه دين پژوهان كشور در روز پنجشنبه ؛ هيمجدهم ارد يبهشت ماه ، درقم بر گزار مي گردد.