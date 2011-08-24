نشست زمین جان یک شهروند را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس شهروندان ساعت 14:56 دقیقه دیروز با سامانه 125 آتش نشانی و اطلاع رسانی در مورد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 53 و گروه نجات 13 آتش نشانی تهران در کوتاهترین زمان ممکن خود را به محل حادثه در خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان مطهری رساندند.

طبقه همکف این ساختمان محل فعالیت یک شرکت بازرگانی است که فروریختن ناگهانی کف یکی از اتاق های آن باعث ایجاد گودالی به ابعاد 3 در 4 متر و به عمق 4 مترشد، هنگام وقوع این حادثه یکی از کارکنان شرکت به همراه آوار و مقدار زیادی قطعات و لوازم فلزی موجود در اتاق به داخل گودال افتاد و درزیر خرواری خاک و سنگ و آهن آلات گرفتار شد.

ناصرسلیمی فرمانده نجاتگران گفت: با توجه به عمق گودال ایجاد شده و ریزش مداوم دهانه چاهی که در زیر کف این اتاق قرار داشت، مجبور شدیم سه کارگاه برپا کنیم تا نجاتگران بتوانند برای انجام عملیات خود را به عمق گودال برسانند.



وی افزود: یکی از مشکلات آتش نشانان در این حادثه، ریزش مداوم دیواره گودال و وجود چاه فاضلاب در عمق این گودال بود که با کوچک ترین بی احتیاطی احتمال داشت فرد نجاتگر در زیرآوارگرفتار شود و یا به درون چاه سقوط کند.



سلیمی تصریح کرد: پس از ایمن سازی اولیه و ایجاد کارگاه بر روی گودال، نجاتگران به نوبت درحالی که با طناب کاملا مهار شده بودند یکی یکی به داخل گودال رفتند تا عملیات آوار و خاک برداری بدون وقفه و به طور مستمر انجام شود.

وی در مورد وضعیت فرد حادثه دیده درگودال گفت: در بررسی اولیه معلوم شد که این شخص کاملا در زیر خاک و آهن آلات مدفون شده و هیچ آثاری از اودیده نمی شود به همین خاطر احتمال می رفت که فرد در زیر آوار چاه، جان خود را از دست داده باشد.

فرمانده گروه نجات 13 همچنین خاطر نشان کرد: به رغم وضعیت نا امید کننده، تنها هدف نجاتگران از همان لحظات اولیه نجات این شخص بود و به همین دلیل با نهایت دقت و سرعت عمل همراه با اقدامات اولیه ایمنی برای حفظ جان آتش نشانان و نجاتگران، کار آوار برداری را شروع کردیم.

وی با بیان این که تلاش آتش نشانان و نجاتگران در این حادثه حدود 5 ساعت و 40 دقیقه طول کشید افزود: به علت شرایط خطرناک محل حادثه و نیز ریزش مقدار زیادی خاک و سنگ و آهن آلات بر روی این فرد، تقریبا 5/1 ساعت طول کشید تا بدن او از زیر آوار نمایان شد.

وی علت فروکش کردن کف اتاق را شکستگی لوله های آب در اثر فرسودگی و نشت مداوم آب اعلام کرد که منجر به شسته شدن تدریجی خاک زیرکف اتاق و ریزش ناگهانی دهانه چاه شده است.



این گزارش حاکی است اکبر اکبری افسر آماده منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران نیز زیاد بودن وزن وسایل واجناسی را که روی کف این اتاق نگهداری می شد عاملی برای رخداد این حادثه خواند و افزود: آتش نشانان و نجاتگران علیرغم شرایط دشوار و خطری که هرلحظه جان آنها را به خطر می انداخت از تلاش دست برنداشتند و سرانجام جسم بی جان فرد گرفتار شده را از زیر آوار خاک بیرون آوردند.

وی گفت: امدادگران اورژانس که در محل حادثه حاضر بودند پس از انجام معاینات لازم مرگ این شهروند را تائید و اعلام کردند.