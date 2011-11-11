گرفتن حاجت از حاکم مهاباد با ساییدن سنگ روی آجر!

به گزارش خبرنگار مهر، مقبره بداق سلطان در استان آذربایجان غربی، آرامگاه بداق سلطان مکری یکی از سرداران شاه عباس صفوی و حکمران مهاباد بوده است که به واسطه تلاش برای آبادانی این شهر نزد اهالی این شهرستان عزیز و محترم بوده است به همین دلیل پس از مرگش مقبره ای از سنگ، آجر قرمز چهارگوش و ملاط ماسه و آهک برایش ساختند و آن را گرامی داشتند.

اکنون گردشگران و اهالی مهاباد این مکان را به یکی از جاذبه های گردشگری شهر تبدیل و سازمان میراث فرهنگی را مجاب به مرمت بنا کردند.

اما روی یک سوی دیوار چهار گوش مقبره بداق سلطان سوراخ هایی مشاهده می شود که نشان می دهد گردشگران سنگهای کوچکی را روی آجر دیوار می سابند تا اگر روی دیوار ایستاد حاجتشان را بگیرند به همین دلیل یک طرف دیوار مقبره را سنگ های ریز چسبیده به آجر تشکیل داده اند.

این مقبره در جنوب غربی شهرستان مهاباد، در قبرستان عمومی شهر قرار دارد و احتمالا در دوره شاه عباس صفوی ساخته شده است. مقبره این حاکم مهاباد داخل اتاق اصلی قرار دارد که ساختمان مقبره را بر روی صفه سنگی قرار داده اند.

حاکم مهاباد در سال 1112هـجری قمری در یکی از جنگ های شاه عباس در نزدیکی ایروان به قتل رسید و جسدش را به دلیل خدمات عمرانیش به مهاباد آوردند و در این مکان دفن کردند.