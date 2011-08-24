بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز از اداره کل تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس مسعودی ، مدیر اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز در ابتدای این نشست که روز چهارشنه تشکیل شد ضمن تشکر از بازدید بدون اطلاع آقای رجبی و هیئت همراه گفت: سرکشی مسئولین استانی از این اداره کل و آشنایی هر چه بیشتر آنان با فعالیت ای فرهنگی دینی و قرآنی و تاثیر آن در ارتقاء سطح بینش فرهنگی دینی آحاد جامعه ، مایه دلگرمی ما و همچنین حمایت بهتر مسئولان از این گونه برنامه ها خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت های 10 ماهه این اداره کل افزود به حمد الله با اینکه استان تازه تاسیس است توانسته ایم با حمایت جناب آقای فرهادی استاندار دلسوز و معاونین ارزشی و ولایی ایشان گامهای بلندی در زمینه هدایت و حمایت از برنامه های فرهنگی دینی و پژوهش های حوزه دین برداریم که به زودی مردم متدین استان از برکات آن بهره مند خواهند شد.

در ادامه حجت الاسلام معینی معاون فرهنگی، حمید عسگری معاون اداری مالی و جواد ملازاده کارشناس امور قرآنی این اداره کل گزارشی از برنامه های خود ارائه دادند.

سپس ناصر رجبی، معاون سیاسی امنیتی استانداری ضمن قدردانی و تشکر از فعالیت های بسیار خوب اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: از برکات سرکشی به این اداره کل این بود که بافعالیت های بسیار زیاد و تاثیر گذار ایت نهاد مقدس بیشتر آشنا شدیم و حوزه برنامه ای آن برای ماکاملا روشن شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار افزود : حمایت از فعالیت های حوزه فرهنگی دین و قرآن از ضروریات ، و مایه تامین امنیت اعتقادی آحاد جامعه است.

در ادامه عاطفه رنجبر، مشاور استاندار در امور بانوان و مدیر کل امور بانوان استانداری البرز نیز با تشکر از فعالیتهای این اداره کل گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی در حوزه دین فعالیت های چشمگیری داشته و ما آماده ایم جهت توسعه این فعالیت در سطح ادارات کل استان و به ویژه در بین جامعه زنان تفاهمنامه همکاری امضاء کنیم.