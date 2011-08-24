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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

حضور قاریان مصری در محافل قرآنی مشهد

حضور قاریان مصری در محافل قرآنی مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: همزمان با ایام مبارک رمضان قاریان بین المللی مصری در محافل قرآنی شهر مشهد حضور یافتند.

حجت الاسلام سعید آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دعوت قاریان بین المللی مصری توسط سازمان اوقاف خراسان رضوی با هدف ایجاد انگیزه و انس با قرآن کریم در بین جوانان صورت گرفته است.

وی گفت: براین اساس روز گذشته قاری بین المللی مصری به نام محمود شحات محمد انور طی ساعات مختلف در مسجد گوهرشاد، ایوان مقصوره، پارک ملت و خیمه الانتظار در بین صدها نفر از علاقه مندان به قرآن، به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم پرداخت.

آخوندی افزود: پیش از این نیز عبدالعزیز اکاشه، دیگر قاری بین المللی مصری به مشهد دعوت و در محافل قرآنی این شهر به تلاوت قرآن پرداخته بود.

کد مطلب 1391023

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