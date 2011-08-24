حضور قاریان مصری در محافل قرآنی مشهد

حجت الاسلام سعید آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دعوت قاریان بین المللی مصری توسط سازمان اوقاف خراسان رضوی با هدف ایجاد انگیزه و انس با قرآن کریم در بین جوانان صورت گرفته است.

وی گفت: براین اساس روز گذشته قاری بین المللی مصری به نام محمود شحات محمد انور طی ساعات مختلف در مسجد گوهرشاد، ایوان مقصوره، پارک ملت و خیمه الانتظار در بین صدها نفر از علاقه مندان به قرآن، به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم پرداخت.

آخوندی افزود: پیش از این نیز عبدالعزیز اکاشه، دیگر قاری بین المللی مصری به مشهد دعوت و در محافل قرآنی این شهر به تلاوت قرآن پرداخته بود.