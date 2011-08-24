ووشوکاران اعزامی به رقابتهای آسیایی چین مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ظهر چهارشنبه در این مراسم با بیان اینکه دو نفر از ووشوکاران زنجانی اعزامی به رقابت‌های آسیایی چین موفق به کسب مدال شدند گفت: در این رقابت‌ها رضا سبحانی در بخش ساندا مدال نقره و امیرحسین سلطانی در تالو نشان برنز را به گردن آویخت.

ایرج رحمانی با اشاره به اینکه هدایت تیم‌ملی ساندای جوانان نیز بر عهده رامین موحدنیا از زنجان بود، تصریح کرد: این تیم نیز توانست در مجموع بعد از چین عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

وی در ادامه از صعود کوهنورد زنجانی به قله گاشربروم یک و دو خبر داد و یادآور شد: حسین مقدم از معدود ورزشکاران کوهنورد کشور است که توانسته در کمتر از 4 ماه به سه قله بالای 8 هزار متر از جمله ماناسلو، گاشربروم یک و 2 صعود کند که در نوع خود بی‌نظیر است.

رحمانی با ابراز امیدواری از اینکه این صعودها منجر به فتح بام جهان توسط کوهنوردان زنجانی شود افزود: در همین راستا و با توجه به علاقه‌مندی بانوان زنجانی به بحث کوهنوردی، یک صعود نیز توسط تیم کوهنوردی بانوان زنجان به یکی از قلل 7 هزار متر انجام خواهد شد که در این رابطه اردوها نیز تشکیل و صعود به قلل داخلی از یک سال پیش شروع شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان به اعزام داود رکابی از زنجان به‌عنوان تنها نماینده ایران به رقابت‌های جهانی سنگنوردی اشاره کرد و گفت: این ملی‌پوش به عنوان تنها نماینده کشورمان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت که چندی پیش نیز در مسابقات جهانی ایتالیا عنوان نایب قهرمانی را در بین ورزشکاران آسیایی کسب کرد.