غلامرضا نبوی ‌نامقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهار داشت: برای اجرای این پروژه‌ها 18 میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه افتتاحیه این پروژه‌ها به مناسبت بزرگداشت هفته دولت اظهار داشت: از این تعداد، 20 پروژه در زمینه پوشش انهار سنتی شامل کانال‌های انتقال آب بتونی و لوله‌گذاری با حجم 30 هزار و 400 متر می‌باشد که اجرای این پروژه‌ها باعث صرفه‌جویی یک میلیون و 824 هزار متر مکعب آب در هر سال زراعی می‌شود.

وی گفت: علاوه بر اجرای پروژه‌های فوق چهار باب استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم آبگیری یک هزار و 940 مترمکعب در روستاهای دیزباد، قلعه‌وزیر، تلی و کریم‌آباد با اعتبار چهار میلیارد ریال و سه رشته لایروبی و مرمت قنات در روستاهای فدیشه، گلبو‌سفلی و قلعه‌شیشه و یک پروژه در زمینه تسطیح اراضی کشاورزی و هم‌چنین ساخت و راه‌اندازی یک واحد تولیدی فرآورده‌های لبنی با ظرفیت سه هزار و 970 تن در سال برای مناطق محروم و روستایی به بهره‌برداری رسید.

نبوی اظهار داشت: با اجرای این پروژه‌ها 18 میلیارد و 950 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی و بلاعوض دولتی و خودیاری بهره‌برداران هزینه شده است که بالغ بر یک هزار و500 خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند شدند و برای 75 نفر اشتغال ایجاد شد.