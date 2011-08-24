بیداری اسلامی طلسم مصونیت جنایتکاران صهیونیست را در هم خواهد شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این بیانیه که با آیه شریفه" سُبْحَانَ‌الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ‌الْمَسْجِدِالْحَرَامِ إِلَى‌الْمَسْجِدِ‌الأَقْصَى‌الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُمِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَالسَّمِیعُ‌البَصِیرُ (اسراء:1)" آغاز شده آمده است: «من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم(ص) می‌دانم». امام خمینی(ره)؛ اکنون، قدس عزیز محور هویت و اتحاد امت مسلمانی شده است که شب خود را بدون دغدغه اصلاح امور امت اسلامی و رهایی قدس شریف از چنگال صهیونیسم جهانی به صبح نمی‌رسانند که مبادا از غیرمسلمانان باشند.



در روز جهانی قدس، که یادگار بزرگ بت‌شکن قرن، حضرت امام خمینی(ره)، است، سپاهیان اسلام در جای جای دنیا، در برابر دیدگان حیرت‌زدة مستکبران و زورگویان عالم، با وحدت و یکپارچگی، از استکبار جهانی، به ویژه امریکا و اسراییل غاصب، اعلان نفرت و بیزاری می‌نمایند و آزادی هرچه سریع‌تر قدس شریف را مطالبه می‌کنند.



در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: از این رو، سال‌هاست که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، میلیون‌ها زن و مرد مسلمان، با تجمع و راه‌پیمایی خروشان، قدرت خداوند را در گام‌های استوار و دریای مواج و خروشان خود به نمایش می‌گذارند، به گونه‌ای که اکنون می‌توان صدای شکستن استخوان‌های صهیونیسم بین‌الملل و ایادی‌اش را به راحتی شنید.



استکبار با فرافکنی نتیجه‌ای نخواهد گرفت



این بیانیه ادامه داده است: سرکردگان جهانی ظلم و زور می‌پندارند می‌توانند با شانتاژبازی و فرافکنی مسئله فلسطین را، که قلب میلیون‌ها مسلمان در آن و برای آن می‌تپد، از اذهان مسلمانان به پاخاسته سراسر جهان بزدایند.



در ادامه این بیانیه آمده است: امسال، حماسه روز جهانی قدس در حالی برگزار می‌گردد که موج بیداری اسلامی ملت‌های منطقه، که آغاز شده است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، تا قلب اروپا هم پیش خواهد رفت، مسیر مبارزه بی‌امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخته است و نویدبخش فرود فریاد‌های رعدآسای و صاعقه‌وار مسلمانان جهان بر سر سفاکان صهیونیست به شمار می‌رود و امید است که به زودی، طلسم مصونیت جنایتکاران صهیونیست را در هم بشکند و با آزادی قدس عزیز، سفاکان را به سزای اعمال ننگینشان برساند.



حضور طلاب غیرایرانی در مراسم روز قدس



در بخش پایانی بیانیه تاکید شده است: طلاب، فضلا، استادان و کارکنان ‌جامعه المصطفی(ص)، ضمن محکوم نمودن کشتار بی‌رحمانه مردم غیرنظامی، ویران کردن خانه‌های بی‌دفاع، به‌کارگیری بمب‌های فسفری و برخی سلاح‌های ممنوع دیگر، بستن راه غذا و دارو و سوخت و دیگر نیازهای اولیه مردم و بسی جنایات دیگر و ده‌ها سال اشغال سرزمین‌های فلسطینی، اعلام می‌نماید که همگام با امت متدین و روزه‌دار مسلمان در سراسر جهان، در راه‌پیمایی عظیم روز جهانی قدس شرکت نموده، با اعلام انزجار و تنفر، از خداوند منان، آزادی کامل قدس شریف را از چنگال دژخیمان و زورگویان مسئلت می‌‌کند.

