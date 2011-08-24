رژیم صهیونیستی ذلت بارترین ایام حیات خود را تجربه میکند

حجت الاسلام محمد رضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به راهبرد جمهوری اسلامی ایران و سیاست هایی که بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمینه فلسطین داشتند مساله این کشور به مهمترین مساله جهان اسلام تبدیل شده است و حتی میتوان گفت مهمترین مساله جهان بشریت است.



وی با اشاره به انقلاب های اخیر منطقه آن را نشان دهنده تحقق وعده های الهی عنوان کرد و بیان داشت: چنانچه ملتهای مظلوم در راه خدا قیام کنند و دست به مبارزه بزنند قطعا خداوند نیز آنان را یاری خواهد کرد.



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی العالمیه به تقارن سرنگونی رژیم مبارک با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن اشاره کرد بیان داشت: این امر مانند یک معجزه است و فروپاشی رژیم مبارک در واقع فروپاشی پایه های استحکام رژیم صهیونیستی را به دنبال دارد.



وی در ادامه بیان داشت: در آستانه فرا رسیدن روز قدس نیز شاهد فروپاشی ظلم و استکبار رژیم قذافی هستیم که وی نیز به نوعی یکی از حامیان رژیم اشغالگر قدس بود.



حمله به نواره غزه تاکتیکی کورکورانه و رنگ باخته است



صالح با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی امروز ذلت بارترین ایام حیات خود را تجربه میکند بیان داشت: حمله به نواره غزه و فلسطین اشغالی از جمله تاکتیک های کور ورنگ باخته رژیم صهیونیستی است که سعی دارد با این اقدام بر ناکامی های خود غلبه کند.



صالح تاکید کرد: انقلاب های منطقه و سرنگونی رژیم های دست نشانده حاکی از آن است که چنانچه مسلمانان استراتژی مقاومت و عدم سازش را در مقابل با اسرائیل در پیش گیرند سرنگونی این رژیم حتمی خواهد بود.



مسلمانان باید شرایط کنونی روز قدس را با بصیرت دنبال کنند



وی با اشاره به حساسیت روز قدس بیان داشت: امسال با توجه به انقلاب های منطقه و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در قلب اروپا رخ داده است مسلمانان باید موقعیت موجود را با بصیرت دنبال کنند و با اتحاد و انسجام به شکل یکپارچه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.