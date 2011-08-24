هفت طرح پژوهشی برتر در حوزه مسائل اجتماعی کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سینا عزیزی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته و الزام دستگاه های مختلف برای ارائه طرح های پژوهشی به دبیرخانه کارگروه در مجموع 48 طرح به این کارگروه ارسال شد که 21 طرح از آنها با مضامین برتر به دومین جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان جهت بررسی و انتخاب هفت طرح برتر دعوت شدند .

وی با بیان اینکه از طرح های برتر و دارای سر فصل جدید و پرمحتوا در حل معضلات اجتماعی حمایت می شود، بیان کرد: در حمایت از طرح های پژوهشی کمبود منابع مالی وجود دارد که این منابع در دو بخش تقسیم خواهند شد ولی تلاش می شود که تا حد امکان از طرح های پژوهشی در حوزه مسائل اجتماعی تقدیر شود .

کارشناس امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق و اعتیاد دلیل تشکیل کارگروه بررسی معضلات اجتماعی را احساس نیاز جدی به این حوزه بیان کرد و افزود: با توجه به کار گسترده و هزینه زیادی که در این زمینه انجام شده و جلوگیری از تکرار کارها و تحقیقات انجام شده کارگروه تخصصی تشکیل خواهد شد.

پارک های تخصصی اقشار در سنندج احداث می شود

معاون فرهنگی شهرداری سنندج نیز در این جلسه انجام فعالیت‌های عمرانی در سنندج را زمینه‌ ساز ایجاد نشاط در جامعه دانست و گفت: امسال جشن های قرآنی شبانه در پارک جنگلی آبیدر اجرا شد و به طور مستقیم از سینمای آبیدر هم به تصویر کشیده شد.

امید استاد نوروزی اظهار داشت: ایجاد پارک‌های مختلف جوانان، بانوان، خبرنگاران و هنرمندان به منظور افزایش رفاه اجتماعی، نشاط و دوری از گرایش به سوی معضلات اجتماعی را از برنامه های شهرداری سنندج در حمایت از طرح ها و برنامه های کارگروه اجتماعی دانست .

در این جلسه معاون دانشگاه کردستان، مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان کردستان و سرپرست اداره امور فرهنگی ارشاد اسلامی کردستان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در حمایت از تشکیل کارگروه اجتماعی و بررسی معضلات اجتماعی در این کارگروه پرداختند.