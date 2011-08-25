راهپیمایی روز قدس موجب تداوم انقلابهای اسلامی در جهان است

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که امسال روز قدس روز تحقق آرمان های ملت فلسطین و قدس شریف است، اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که ملت دولت هایی که از اسرائیل و حامیان آنها پشتیبانی می کردند در مقابل خفقان و حاکمیت نامشروع حاکمانشان به پاخواستند.



وی یادآور شد: اکنون ملت های به پا خواسته جهان در مقابل حمایت دولتمردان خود از سران استکبار و تروریست جهانی، قد علم کرده اند و از مرگ نیز هراسی ندارند.



غروی اضافه کرد: امروز این جنبش های اسلامی باعث شده تا اسرائیل که شعار از نیل تا فرات سر می دهد و فکر تغییر نقشه جغرافیایی کشورهای اسلامی را در سر داشته و دارد، از آینده خود هراسان شود لذا ممکن است دست به هر جنایتی بزند و

تحرکات اخیر آنها را چنین چیزی را نشان می دهد.



پایداری ملت فلسطین و حامیان آنان حتی مدافعان اسرائیل را زمین گیر کرده است



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: پایداری ملت فلسطین و استقامت حامیان آنان علیه رژیم نامشروع اسرائیل نه تنها نوید فروپاشی دولت غاصب اسرائیل را می دهد بلکه مدافعان این رژیم را نیز زمین گیر کرده اند و انشاء الله این امر، زمینه تحقق امت یکپارچه اسلامی را فراهم خواهد کرد.



وی شرکت در راهپیمایی روز قدس را موجب قوت دهی و تدام انقلاب های اسلامی در جهان دانست و افزود: بدون شک حضور یکپارچه ملت ایران و دیگر ملل در این روز ، بار دیگر وحدت جهانی ملت اسلامی را نشان می دهد و رعب و ترسی در اذهان ظالمان و حکومت های غاصب به وجود خواهد آورد.



عضو کمیته دائمی بنیاد نخبگان کشور در بخش دیگری از سخنان خود روز قدس را میراث ماندگار امام خمینی(ره) دانست و اظهار داشت: روز قدس، روز فریاد ملت مظلوم و مسلمان فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس و در واقع فریاد ملت اسلام علیه استکبار جهانی است.



وی تصریح کرد: روز جهانی قدس، روز اعلام انزجار ملت های مسلمان از حامیان رژیم غاصب اسرائیل و تروریسم جهانی است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شرکت در راهپیمایی روز قدس و حمایت از ملت مظلوم فلسطین تاکید کرد و گفت: شرکت در راهپیمایی این روز وظیفه همه اقشار با هر فکر و نظر است چرا که در این روز سخن از اسلام و مظلومیت ملت فلسطین و فریاد علیه ظلم و استکبار است.

