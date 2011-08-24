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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

ووشوکار مازنی قهرمان جوانان آسیا شد

ووشوکار مازنی قهرمان جوانان آسیا شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ووشو مازندران گفت: ووشوکار مازندرانی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در چین به نشان طلا دست یافت.

علیرضا قهاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز پایانی ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان آسیا، حسن یوسفی ووشوکار مازندرانی در دیدار پایانی وزن 80 کیلوگرم در بخش ساندا نماینده ازبکستان را شکست داد و ششمین نشان خوش رنگ طلای تیم ملی ووشو جوانان ایران را به دست آورد.

قهاری افزود: تیم ملی ووشو جوانان کشوردر بخش ساندا پس از چین دوم شد و در مجموع تیمی دو بخش ساندا و تالو با شش مدال طلا، چهار نقره و 10 برنز پس از چین و ویتنام در جایگاه سوم قرار گرفت.

ششمین دوره این مسابقات از 28 مرداد تا  31مرداد در شهر شانگهای چین برگزار که تیم ملی کشورمان با 18 ووشوکار در این مسابقات شرکت کرده بود.
 

کد مطلب 1391061

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