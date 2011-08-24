پرسپولیس حق شرکت در لیگ فوتسال را ندارد/ فرصت پنج روزه به سرخپوشان

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از آنکه باشگاه پرسپولیس در زمان مقرر (سه‌شنبه شب) مدارک خود را برای حضور در لیگ برتر به سازمان لیگ فوتسال ارائه نکرد، امروز هم آقای حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که تیم فوتسال این باشگاه در لیگ برتر حضور پیدا نمی کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظاهرا مدارک باشگاه پرسپولیس برای حضور در لیگ برتر فوتسال کامل بوده است، خاطر نشان کرد: نامه انصراف باشگاه پرسپولیس از حضور در لیگ برتر فوتسال به معنای کناره گیری کامل این تیم است و از دید ما پرسپولیسی‌ها برای فصل آینده نمی توانند در لیگ برتر فوتسال حضور داشته باشند.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از برگزاری دیدار پلی‌آف برای انتخاب تیم جایگزین پرسپولیس خبر داد و گفت: قرار است روز جمعه یک بازی بین دو تیم فرش آرای مشهد و بنیاد مسکن فارس، تیم‌های سوم و چهارم لیگ دسته اول فوتسال برگزار شود که تیم برنده این بازی جایگزین پرسپولیس در لیگ برتر فوتسال خواهد شد. از دید ما حق این دو تیم است که جای پرسپولیس را در لیگ برتر فوتسال بگیرند.

ترابیان با اشاره به پایان مهلت نقل و انتقالات در لیگ برتر فوتبال گفت: به غیر از بازیکنان پرسپولیس که تا روز دوشنبه هفته آینده فرصت دارند به دیگر تیم‌های لیگ برتری بروند، هیچ بازیکن دیگری حق جابجایی در بین تیم‌های حاضر در این رده را نخواهد داشت.