آغاز ثبت نام معرفی کارگران،گروههای کاری و واحدهای نمونه سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی ثبت نام برای معرفی کارگران، گروهای کاری و واحدهای نمونه در استان البرز جهت برگزاری جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان در سال 90 آغاز شد.

به استناد ماده 195 قانون کار، کلیه کارگران مشمول قانون کار شاغل در بنگاههای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی سراسر کشور مشمول این قانون خواهند بود.

رئیس امور اجتماعی اداره کل کار وامور اجتماعی استان البرز در این خصوص گفت: نحوه انتخاب کارگران، واحدها و گروههای کاری نمونه در سه مرحله انجام می پذیرد که مرحله مقدماتی در سطح کارگاه و کارخانه برگزار می شود.

مرضیه فهمیده ادامه داد: مرحله نیمه نهایی در سطح استان برگزار می شودو مرحله نهایی نیز در سطح کشور انجام خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: انتخاب کارگران و گروههای کار و واحدهای نمونه استان بر اساس تشکیل کمیته فنی استانی است.

رئیس امور اجتماعی اداره کل کار وامور اجتماعی استان البرز گفت: انتخاب این افراد و گروههای کار نمونه بر اساس تشکیل کمیته فنی استانی مشتمل بر متخصصان و کارشناسان توانمند و مجرب انجام می گیرد.

رتبه ها با رعایت معیارها و شاخصهای مورد نظر اعلام می شود

ی افزود: به این ترتیب، اعضا انتخاب شده و پس از بازدیدهای میدانی، رتبه های اول، دوم و سوم با رعایت معیارها و شاخصهای مورد نظر اعلام می شود.

این مسئول همچنین اهداف کلی جشنواره امتنان را تشویق کارگران تلاشگر در جهت ترویج هر چه بیشتر ارزشهای اسلامی، اخلاقی و انضباط در محیطهای کار عنوان کرد.

وی یادآور شد: تشویق کارگران به ارتقای سطح دانش، آگاهی و مهارتهای شغلی، شناسایی کارگران مبتکر و خلاق به منظور کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی و تشویق کارگران به شرکت در برنامه ها و فعالیتهای اجتماعی از دیگر اهداف این جشنواره است.

فهمیده اضافه کرد: در راستای راهبردهای منشور کاری وزارت کار و با حکم ابلاغی از معاونت اجتماعی و فرهنگی این وزارتخانه، جهت اصلاح و کارآمد سازی فرآیند شناسایی و انتخاب سه همایش تجمیع شده و نام آن "جشنواره امتنان" گذاشته شده است.

وی گفت: این امر مخفف عبارت انتخاب و معرفی مفاخر ملی جامعه کارو تولید، کارآفرینان برتر و تجلیل از نوآوران استعدادهای درخشان نیروی کار است.

رئیس امور اجتماعی اداره کل کار وامور اجتماعی استان البرز اظهار داشت: آغاز فرایند انتخاب کارگر نمونه مرحله مقدماتی سال 1390 در سراسر کشور بر اساس نظامنامه جشنواره امتنان طبق ضوابط مربوط از اوایل تیرماه سالجاری شروع شده است.

حداکثر تا نیمه اول شهریور ماه امسال نسبت به ثبت نام اقدام می شود

وی بیان کرد: در این زمینه حداکثر تا نیمه اول شهریور ماه امسال نسبت به ثبت نام از افراد واجد شرایط اقدام خواهد شد که تا کنون نیز ادامه دارد.

این مسئول افزود: واحد امور اجتماعی اداره کل کاراستان البرز نیز در همین راستا در حال اجرای مراحل انتخاب مقدماتی کارگران، واحدها و گروهای کاری نمونه واحدهای تولیدی و صنعتی استان است.

فهمیده اضافه کرد: این امر جهت معرفی به جشنواره امتنان صورت می گیرد.