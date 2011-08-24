186 میلیارد ریال محصولات کشاورزی و دامی در گیلان خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای طرح خرید توافقی محصولات کشاورزی و دامی از ابتدای امسال تا هفته چهارم مرداد ماه جاری مقدار 22 هزار و 996 تن انواع محصولات از جمله برنج کیفی و پرمحصول، سبوس گندم، جو و آرد جو، یونجه، کنسانتره دامی، سیب زمینی، چای خشک به ارزش اقتصادی 83 میلیارد و 991 میلیون ریال خریداری شده است.

وی همچنین اظهارداشت: بیشترین خرید مربوط به آرد گندم به مقدار 9 هزار و 900 تن، سبوس چهار هزار و 641 تن و کنسانتره دامی سه هزار و 377 تن بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: مقدار 16 هزار و 997 تن انواع پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 102 میلیارد و 734 میلیون ریال بصورت توافقی توسط تشکل های کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 15 هزار و 265 تن شیر از دامداران استان است.

وی در ادامه از برداشت محصول فندق در سطح 110 هکتار از باغات بارور شهرستان تالش خبرداد و افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی مقدار 57 تن محصول ازسوی 85 نفر بهره بردار برداشت شد.

روحی ماسوله بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 52 فقره تسهیلات در زمینه های مختلف دامپروری از جمله احداث مرغداری، جایگاه دام پرواری، خرید تلیسه و پرواربندی صنعتی گوسفند وغیره در مجموع به مبلغ 27 میلیارد ریال در بانک کشاورزی مصوب شده است.

وی یادآورشد: همچنین در مرداد ماه امسال تعداد هشت نفر از دامداران منطقه برای بهره مندی از تسهیلات در بخش دام و طیور در مجموع پنج میلیارد و 700 میلیون ریال به بانک کشاورزی ماسال و شاندرمن معرفی شدند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان به اقتصاد کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است به گونه ‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولت ها قرار گرفته ‌است.

وی اظهارداشت: با هدف رسیدن به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند.

روحی ماسوله ادامه داد: با هدف تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم هستند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی اساس توسعه اقتصادی گیلان است، افزود: این استان دارای اراضی مستعدی در حوزه کشاورزی است و باید از همه ظرفیت موجود به نحو مطلوب استفاده شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: بدون شک کشاورزی شالوده توسعه اقتصادی استان است و باید در تقویت کشاورزی نهایت تلاش خود را به کار بست.

وی یادآورشد: در سالی که از سوی مقام عظمای ولایت به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، توسعه و پیشرفت بنیان اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس توسعه خدمات کشاورزی و تلاش در این حوزه است.