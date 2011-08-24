به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اصول و محورهای فعالیت‌ها در حوزه اشتغال و کسب و کار در قالب این سیاست‌ها احصاء شده و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به خوبی مشخص شده است.



وی بر ضرورت بروزرسانی آمار و اطلاعات شاغلان و اشتغال ایجاد شده در استان قم در سامانه ملی اشتغال تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا هرچه سریعتر اطلاعات درخواستی را جمع‌آوری کرده و در این سامانه ثبت و ضبط نمایند.



دهناد با اشاره به توزیع بانکی و دستگاهی تسهیلات قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های زودبازده، خوداشتغالی و مشاغل خانگی تصریح کرد: باید فرآیندهای شناسایی و نام‌نویسی متقاضیان واقعی در این حوزه پیش‌بینی شده و بانک‌های عامل بیش از گذشته برای ارائه تسهیلات مشارکت و همکاری داشته باشند.



وی با اشاره به هدفگذاری دولت برای حل معضل بیکاری و افزایش اشتغالزایی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید همه توانمندی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان را به خوبی رصد کرده و این ظرفیت‌ها را در راستای اشتغالزایی و جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت و معدن مدیریت نمایند.



بر پایه این گزارش، در این جلسه همچنین مقرر شد بانک سپه در خصوص پرداخت 25 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی مددجویان تحت پوشش بهزیستی اقدام نماید.