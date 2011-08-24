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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

دهناد تاکید کرد:

بهره گیری دستگاه‌های قم از تمام توان برای رفع بیکاری

بهره گیری دستگاه‌های قم از تمام توان برای رفع بیکاری

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استانداری قم با اشاره به هدفگذاری دولت برای حل معضل بیکاری و افزایش اشتغالزایی گفت: دستگاه‌ها از همه ظرفیت‌ها برای اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اصول و محورهای فعالیت‌ها در حوزه اشتغال و کسب و کار در قالب این سیاست‌ها احصاء شده و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به خوبی مشخص شده است.

وی بر ضرورت بروزرسانی آمار و اطلاعات شاغلان و اشتغال ایجاد شده در استان قم در سامانه ملی اشتغال تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا هرچه سریعتر اطلاعات درخواستی را جمع‌آوری کرده و در این سامانه ثبت و ضبط نمایند.

دهناد با اشاره به توزیع بانکی و دستگاهی تسهیلات قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های زودبازده، خوداشتغالی و مشاغل خانگی تصریح کرد: باید فرآیندهای شناسایی و نام‌نویسی متقاضیان واقعی در این حوزه پیش‌بینی شده و بانک‌های عامل بیش از گذشته برای ارائه تسهیلات مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به هدفگذاری دولت برای حل معضل بیکاری و افزایش اشتغالزایی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید همه توانمندی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان را به خوبی رصد کرده و این ظرفیت‌ها را در راستای اشتغالزایی و جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت و معدن مدیریت نمایند.

بر پایه این گزارش، در این جلسه همچنین مقرر شد بانک سپه در خصوص پرداخت 25 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی مددجویان تحت پوشش بهزیستی اقدام نماید.

کد مطلب 1391089

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