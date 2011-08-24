به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدا قرار بود تیم بسکتبال ذوب‌آهن از اول شهریور فعالیتهای خود را به صورت رسمی برگزار کند و طبق قول مسئولان ذوب‌آهن قرار بود جلسه نخست تمرینی این تیم دیروز برگزار شود که این اتفاق نیافتاد.

باشگاه ذوب آهن اول شهریور را به عنوان زمان آغاز تمرینات تیم بسکتبال این باشگاه برای حضور در لیگ برتر باشگاههای کشور تعیین کرده بود. در حالیکه قرار بود بسکتبالیستهای ذوب آهن ساعت ۱۷ دیروز در ورزشگاه ملت اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کنند این تمرین لغو شد. گفته می شود تغییرات مدیریتی در رأس باشگاه ذوب آهن دلیل این اتفاق است.

ذوبی‌ها اعلام کرده‌اند که هنوز ترکیب تیم برای فصل جدید مشخص نیست و به دلیل وضعیت نامشخص باشگاه هنوز مشخص نیست که تیم در آینده با چه وضعیتی روبرو خواهد شد.