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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

به دلیل تغییرات مدیریتی/

وضعیت بسکتبال ذوب آهن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

وضعیت بسکتبال ذوب آهن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: با توجه به استعفای مدیرعامل و قائم‌مقام باشگاه ذوب‌آهن وضعیت تیم بسکتبال این باشگاه اصفهانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدا قرار بود تیم بسکتبال ذوب‌آهن از اول شهریور فعالیتهای خود را به صورت رسمی برگزار کند و طبق قول مسئولان ذوب‌آهن قرار بود جلسه نخست تمرینی این تیم دیروز برگزار شود که این اتفاق نیافتاد.

باشگاه ذوب آهن اول شهریور را به عنوان زمان آغاز تمرینات تیم بسکتبال این باشگاه برای حضور در لیگ برتر باشگاههای کشور تعیین کرده بود. در حالیکه قرار بود بسکتبالیستهای ذوب آهن ساعت ۱۷ دیروز در ورزشگاه ملت اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کنند این تمرین لغو شد. گفته می شود تغییرات مدیریتی در رأس باشگاه ذوب آهن دلیل این اتفاق است.

ذوبی‌ها اعلام کرده‌اند که هنوز ترکیب تیم برای فصل جدید مشخص نیست و به دلیل وضعیت نامشخص باشگاه هنوز مشخص نیست که تیم در آینده با چه وضعیتی روبرو خواهد شد.

کد مطلب 1391098

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