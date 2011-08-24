عملیات اجرایی احداث فاز اول کمپینگ شهرکرد آغاز شد

پیمان فاضلی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عملیات با اعتباری افزون بر 600 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این عملیات توسط این اداره کل با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهرکرد به فعالیت خود ادامه می دهد، افزود: در فاز نخست آن عملیات احداث سکوهای نشیمن، فضای سبز و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در این مجموعه امکاناتی شامل مراکز اقامتی و پذیرایی، شهربازی، نمازخانه، سرویس بهداشتی، مرکز تغذیه و سرگرمی و ...پیش بینی شده است، بیان داشت: ایجاد کمپینگهای گردشگری در سطح استان با هدف اجرای طرح ارزان سازی سفر برای مسافران و گردشگران برنامه ریزی شده است.

فاضلی تصریح کرد: کمپینگ پارک ملت شهرکرد در نزدیکی دامنه تپه نورالشهدا واقع شده است.

وی ازجمله زیباییهای منحصر به فرد این مجموعه را شامل آبشارهای مصنوعی، تنوع گونه های گیاهی، وجود سرانه فضای سبز مناسب، مسیرهای گردشگری کوهنوردی، پیاده روی و ورزشهای جمعی، نزدیکی به پارک بانوان و شهربازی دانست و افزود: این منطقه روزانه میزبان مسافران و گردشگران بسیاری خواهد بود.