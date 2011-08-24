به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: روز قدس بار دیگر در نقطه نقطه عالم، تمام حقجویان و حقخواهان را به خروجی پرخروش فرامیخواند.
در ادامه آمده است: روز قدس همگان را به احیای ارزشهایی دعوت میکند که سرلوحه همه آزادگان آزادیخواه در طول اعصار و امصار گذشته بوده است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه روز قدس یادگار مجاهدانی است که کمر همت بر ایستادگی در راه احقاق حقوق مظلومان، از دژخیمان زیادهخواه و ظالم بستهاند آمده است: میتوان در آینه وجود روز قدس شاهد بیداری ملتهای مسلمان و زجرکشیده در اقصینقاط این کره خاکی بود؛ چراکه همگان بر این باور ایمان آوردهاند که استقامت بر اساس فرمان الهی دژی است محکم که هیچ ستمگر و ستمپیشهای را یارای مقاومت در مقابل آن و توان رسوخ در پیکره پرصلابت آن را نیست.
در ادامه تاکید شده است: بیشک نصرت الهی بر اساس وعده حق بر کسانی خواهد رسید که با قلبی سرشار از ایمان پاک، چشم بر رحمت او دوخته و دست تولی بر دامان رسولان و فرستادگان او آویخته و صف به صف بیهراس از گلولههای آتشین عمله ظلم به جنات دنیوی جامعه ایمانی و بهشت برین آخرتی میاندیشند.
در پایان آمده است: مردم ایمانمدار و ولایتپذیر در هرکجای این عالم هستی که باشند بر اساس فطرت پاک و آموزههای وحیانی انبیای الهی دل را در گرو توکل بر یاری حق نهاده و همسو با ملت مظلوم فلسطین و همه مظلومان جهان خود را از اهالی روز قدس دانسته و غیرتمندانه بر برپایی راهپیمایی روز قدس همت میگمارند.
مدیران، اساتید و طلاب مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران نیز همنوا با خیل امت اسلامی در این همایش بزرگ جهان اسلام شرکت کرده و همگان را به حضور پربار در راهپیمایی روز قدس دعوت میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: حوزه علمیه خواهران طی بیانیه با دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس گفت: میتوان در آینه وجود روز قدس شاهد بیداری ملتهای مسلمان و زجرکشیده در اقصینقاط این کره خاکی بود.
به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: روز قدس بار دیگر در نقطه نقطه عالم، تمام حقجویان و حقخواهان را به خروجی پرخروش فرامیخواند.
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