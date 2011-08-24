احیا و مرمت 186 رشته قنات در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن پور افزود: به علت عدم تامین اعتبار کافی و همچنین خشکسالیهای پی در پی در استان هر ساله تعدادی از قنوات خشک و از دایره انتفاع خارج می شوند که در صورت تامین اعتباری بالغ بر یک هزار و 200 میلیارد ریال طی یک برنامه پنج ساله، کل قنوات استان مرمت می شوند که این امر سبب دستیابی سالیانه به یک هزار و 675 میلیون متر مکعب آب را میسر خواهد کرد.

رئیس اداره قنوات مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در فارس بیش از دو هزار و 175 رشته قنات فعال وجود دارد که طول کل این تعداد قنوات یک هزار و 877 کیلومتر، سطح اراضی زیر کشت 133 هزار هکتار و آبدهی 44 هزار لیتر در ثانیه است که در یک سال حدود یک هزار و 675 میلیون متر مکعب آب استحصال می شود.

علی حسن پور افزود: در صورت استخراج همین مقدار آب از چاه های آبی در هر سال 263 میلیون لیتر سوخت مصرف می شود که سالیانه 920 میلیارد ریال هزینه سوخت جهت استحصال این میزان آب از چاه را در پی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: میزان تولید در بخش کشاورزی از جمله گندم آبی با استفاده از آب قنوات حتی در یک فصل کشاورزی با احتساب آیش و میانگین نرخ دولتی به میزان 335 هزار تن و به ارزش ریالی معادل 117.3 میلیارد ریال خواهد بود که بالطبع با وجود آب و عدم هزینه استخراج، بیش از یک کشت در سال وجود خواهد داشت.

حسن پور در بخشی دیگر از سخنان خود به عملکرد مدیریت آب و خاک استان فارس در احیا و مرمت قنوات در سال 89 نیز اشاره کرد و بیان داشت: این اداره با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال توانست 186 رشته قنات با سطح زیر کشت 167 هکتار و میزان آب استحصالی 139 میلیون متر مکعب را احیا و مرمت کند که در میان آنها قنواتی با قدمت بالا وجود دارد که ازجمله آنها می توان به قنات های عایشه ارسنجان و نوایگان داراب اشاره کرد.

رئیس اداره قنوات مدیریت آب و خاک فارس یادآور شد: همچنین برای سال جاری نیز اعتباری معادل 45 میلیارد ریال از کل اعتبارات استانی و ملی پیش بینی شده که در صورت اختصاص کامل این میزان اعتبار 160 رشته از قنوات استان در سطح زیر کشت 140 هکتار مرمت و احیا شده و 120 میلیون متر مکعب آب نیز استحصال خواهد شد.