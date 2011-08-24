"کودکان بیدار" روز قدس را نقاشی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری استان یزد در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس ایستگاه نقاشی کودک و نوجوان با عنوان "کودکان بیدار" برپا می کند.

همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان کودکان یزدی همچون سایر کودکان ایران اسلامی همپای بزرگترهای خود در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس شرکت و حمایت خود را از کودکان و نوجوانان مظلوم و بی دفاع فلسطین و سایر کشورهای اسلامی اعلام خواهند کرد.

حوزه هنری استان یزد در مسیر راهپیمایی این روز بزرگ اقدام به برپایی ایستگاه نقاشی کودک با عنوان "کودکان بیدار" می کند که کودکان و نوجوانان می توانند با مراجعه به این ایستگاه ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین احساسات خود را در رابطه با جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به خصوص کودکان ستمدیده غزه همچنین درباره بیداری اسلامی در منطقه بر روی کاغذ به تصویر بکشند.

کانون مساجد یزد نیز اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی ترسیم چهره واقعی مسجد الاقصی در راهپیمایی روز قدس کرده است.