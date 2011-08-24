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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

فاضلی خبر داد:

حضور صنعتگران و سرمایه گذاران چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه کیش

حضور صنعتگران و سرمایه گذاران چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه کیش

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری ازحضور صنعتگران و سرمایه گذاران استان چهار محال و بختیاری در نمایشگاه کیش خبر داد.

پیمان فاضلی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان در این نمایشگاه داری سه غرفه است، اظهار داشت: در این نمایشگاه یک غرفه به فروش صنایع دستی، یک غرفه به گردشگری و یک غرفه به سرمایه گذاران مناطق گردشگری اختصاص داده شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه اقلام تبلیغاتی از قیبل cd، بوشور، نقشه، کارت پستال و بسته های فرهنگی و گردشگری  توزیع می شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری ازفروش تولیدات صنایع دستی از قبیل گلیم، سرمه ، شیر دنگ، قلمکار و ... خبر داد و بیان داشت: در بخش سرمایه گذار سه سرمایه گذار از استان در این نمایشگاه حضور دارند.

این نمایشگاه از هفت شهریور ماه لغایت 11 شهریور ماه در کیش برگزار می شود.

کد مطلب 1391120

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