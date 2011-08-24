حضور صنعتگران و سرمایه گذاران چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه کیش

پیمان فاضلی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان در این نمایشگاه داری سه غرفه است، اظهار داشت: در این نمایشگاه یک غرفه به فروش صنایع دستی، یک غرفه به گردشگری و یک غرفه به سرمایه گذاران مناطق گردشگری اختصاص داده شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه اقلام تبلیغاتی از قیبل cd، بوشور، نقشه، کارت پستال و بسته های فرهنگی و گردشگری توزیع می شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری ازفروش تولیدات صنایع دستی از قبیل گلیم، سرمه ، شیر دنگ، قلمکار و ... خبر داد و بیان داشت: در بخش سرمایه گذار سه سرمایه گذار از استان در این نمایشگاه حضور دارند.

این نمایشگاه از هفت شهریور ماه لغایت 11 شهریور ماه در کیش برگزار می شود.