تیم پیشگامان نماینده یزد در سوپر لیگ دوچرخه سواری کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم که در مرحله دوم مسابقات لیگ دوچرخه سواری برای نخستین بار حضور یافت توانست دو مدال برنز را توسط سید معزالدین سید رضایی کسب کند.
بر اساس این گزارش، تیم دوچرخه سواری پیشگامان یکی از چهارده تیم حاضر در این رقابتهاست و هم اکنون در رده ششم جدول چهارده تیمی قرار دارد.
این تیم در قالب یکی از تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان به این مسابقات اعزام شده است و قرار در دور سوم لیگ دوچرخه سواری کشور نیز حضور یابد.
لیگ دوچرخه سواری ایران در چهار مرحله برگزار خواهد شد که تیم یزد در دو مرحله قبلی نیز حضور داشته است.
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