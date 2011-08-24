45 کیلومتر شبکه فاضلاب در بوئین زهرا احداث شده است

مهدی حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بوئین زهرا در حال حاضر دارای 45 کیلومتر شبکه فاضلاب است و تعداد دو هزار و 708 فقره انشعاب فاضلاب در آن به صورت سیفون و سه هزار و 321 فقره نیز به صورت واحدی نصب شده است.

وی با اشاره به تعداد هفت هزار فقره انشعاب آب واگذار شده افزود: در سال گذشته در شهر بوئین زهرا 13 هزار و 184 متر لوله گذاری فاضلاب با اقطار 200، 250، 315 و 500 میلیمتر انجام شده است.

حسین خانی تعداد انشعاب واگذار شده در سال قبل را یک هزار و 357 فقره بیان کرد و گفت: شش هزار و 845 متر شستشوی شبکه فاضلاب، 50 فقره تعمیر شکستگی لوله انشعابات فاضلاب مشترکین،200 فقره لایروبی آب روهای فاضلابی و 359 فقره تعمیر و بازسازی، 339 فقره همسطح سازی دریچه ها، 73 مورد رفع گرفتگی اتفاقات فاضلاب مشترکین، 50 مورد میل زنی سیفونها، 239 مورد مرئی کردن دریچه های منهول فاضلابی و 265 مورد نیز شستشوی منهول فاضلابی توسط این امور در شهر بوئین زهرا انجام شده است.

این مسئول در مورد فعالیت های انجام شده در امور آبفای بوئین زهرا در چهار ماهه اول سال جاری یادآورشد: در سال جاری دو هزار و730 متر لوله گذاری فاضلاب، 300 فقره نصب انشعاب، یک هزار و 500 متر شستشوی شبکه فاضلاب، 19 مورد لایروبی و 34 مورد شستشوی منهول های فاضلابی، 23 فقره میل زنی سیفون ها و 40 فقره نیز رفع گرفتگی اتفاقات فاضلاب در شهر بوئین زهرا انجام شده است.

وی در خصوص اولویت برنامه کاری بخش فاضلاب این شهرستان در سال جاری عنوان کرد: توسعه شبکه فاضلاب به مقدار 14 کیلومتر، خرید دستگاه واترجت، ساخت اتاقک نگهبانی، اجرای جی.آی.اس فاضلاب، نصب یک هزار فقره انشعاب فاضلاب، طراحی فاضلاب شهرک کارمندان و همسطح سازی دریچه های فاضلاب در برنامه کاری امسال قرار دارد.

مدیر آبفای بوئین زهرا شستشوی شبکه فاضلاب به طول 35 کیلومتر و لایروبی برکه های بی هوازی و اختیاری به طول 700 متر را نیز جزو برنامه کاری سال جاری ذکر کرد.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه شهر نیز در حال حاضر دارای دو برکه بی هوازی و لاگون اختیاری بوده که جهت جمع آوری و تصفیه پساب حاصل از دفع فاضلاب منازل مشترکین از آن استفاده می شود.

حسین خانی در پایان گفت: ساخت یک مدول لاگون اختیاری و زلال ساز و تکمیل و ادامه ساخت لاگون اختیاری یعنی برکه زلال ساز در حال انجام است که در بر نامه کاری آینده این امور، تکمیل لاگون بی هوازی ثانویه، تسطیح کف لاگون ها و عملیات متراکم سازی خاک در برکه ها جهت بهره برداری در دستور کار قرار گرفته است.