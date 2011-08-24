  1. استانها
  2. تهران
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

کمک 140 میلیون ریالی مردم اسلامشهر به سومالی

کمک 140 میلیون ریالی مردم اسلامشهر به سومالی

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: مردم نوعدوست اسلامشهر 140 میلیون ریال به مردم قحطی زده سومالی کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان و اعضای شورای اسلامی اسلامشهر در لبیک به ندای رهبر انقلاب جهت کمک به مردم قحطی زده و مظلوم سومالی تاکنون 140 میلیون ریال به حساب هلال احمر واریز کرده اند.

20 پایگاه مقاومت بسیج در اسلامشهر کمکهای مردمی برای مردم قحطی زده سومالی را جمع آوری می کنند.

شماره حساب 99999 بانک ملی جهت واریز کمکهای نقدی مردم به قحطی زدگان سومالی اعلام شده است.
 

کد مطلب 1391129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها