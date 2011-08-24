کمک 140 میلیون ریالی مردم اسلامشهر به سومالی

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان و اعضای شورای اسلامی اسلامشهر در لبیک به ندای رهبر انقلاب جهت کمک به مردم قحطی زده و مظلوم سومالی تاکنون 140 میلیون ریال به حساب هلال احمر واریز کرده اند.



20 پایگاه مقاومت بسیج در اسلامشهر کمکهای مردمی برای مردم قحطی زده سومالی را جمع آوری می کنند.



شماره حساب 99999 بانک ملی جهت واریز کمکهای نقدی مردم به قحطی زدگان سومالی اعلام شده است.

