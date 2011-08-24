عملیات گازرسانی به سه روستای بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان منشاء خیرات و برکات فراوانی برای انقلاب بودند و امروز به عنوان الگو برای همه مدیران محسوب می شوند.

وی به پیشرفت های انجام گرفته در استان در زمینه گازرسانی اشاره کرد و افزود: در زمینه گازرسانی به استان در دولت نهم و دهم اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر 98 درصد جمعیت شهری بیرجند و 90 درصد جمعیت شهری در استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

رشید بیان کرد: در سال 89 گاز رسانی به شش شهر استان انجام شد و امسال در هفته دولت گازرسانی به 12 شهر به انجام می رسد که نشانگر رشدی 100 درصدی است.

22 روستای استان از نعمت گاز برخوردار هستند

وی با بیان اینکه در حال حاضر 22 روستای استان ازنعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، گفت: در سال گذشته هشت جایگاه سوخت سی. ان. جی فعال بود که امسال این تعداد به 17 جایگاه افزایش یافته است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در هفته دولت امسال 754 پروژه عمرانی، تولیدی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 203 میلیارد تومان در استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

عملیات گاز رسانی به روستاهای دستگرد، کلاته بجدی و شکراب از توابع شهرستان بیرجند با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال با حضوراستاندارخراسان جنوبی آغاز شد.