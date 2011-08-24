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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

امیری اعلام کرد:

20 هزار دانش آموز مازنی در اوقات فراغت تابستان شرکت کردند

20 هزار دانش آموز مازنی در اوقات فراغت تابستان شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: 20 هزار دانش آموز استان در طرح اوقات فراغت تابستان امسال شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان دانش آموزی مازندران در ساری اظهار داشت: کار فرهنگی در حوزه های مختلف وظیفه فرهنگیان و معلمان بوده و بست سازی در حوزه فرهنگی فعالیتی است که متضمن آینده دانش آموزان خواهد بود.

وی اظهار داشت: معلمان و فرهنگیان سربازان فداکار این عرصه مقدس هستند و زمینه ساز رشد فکری و فرهنگی فرزندان ملت خواهند بود و سازمان دانش آموزش زمینه ساز فرصت های گوناگون برای این رشد است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: سازمان دانش آموزی زیر ساخت اساسی در سطح کشور دارد که بازوی محکمی برای معاونت پرورشی و اداره کل آموزش و پرورش است.

امیری بیان داشت: سازمان دانش آموزی با پوشش 20 هزار دانش آموز در  طرح اوقات فراغت حضور موثر همراه با مدیریت در خصوص اعتکاف دانش آموزی و سازمان دادن یه هیئت ها و گروه های فرهنگی نمایش خوبی را برای روند تربیتی دانش آموزان ارائه کرده است.

در پایان مراسم از زحمات، جعفر آقاجانپور قدردانی و ابلاغ حجت الاسلام میرزا حسن صادقی به عنوان مدیر سازمان دانش آموزی مازندران به وی اهدا شد.

آقاجانپور به سمت معاون پرورشی وتربیت بدنی شهرستان بابل منصوب  شده است.

صادقی پیش از این معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری بوده است.

کد مطلب 1391147

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