به گزارش خبرنگار مهر، این کاراتهکای ارزنده سیدمحسن میرقیصری است که سالهای زیادی است که در سطح اول کاراته قم و کشور و مهمتر از آن در سطوح مختلف برونمرزی افتخارات ارزندهای برای کاراته کشورمان به دست آورده است.
در حالی رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در سبک شوتوکان wskf از به میزبانی ژاپن در شهر توکیو برگزار شد، کاروان اعزامی تیم کاراته کشورمان با 17 کاراته کا در این دوره از مسابقات حضور یافت و با درخشش نفرات ملی پوش به کار خود پایان داد.
در کاروان اعزامی کاراته سبک شوتوکان wskf کشورمان به رقابتهای جهانی ژاپن، سیدمحسن میرقیصری کاراتهکای پر افتخار قمی نیز حضور داشت که در بخش تیمی و همچنین بخش انفرادی به ترتیب موفق به کسب مدال های نقره و طلا شد.
علاوه بر این سیدمحسن میرقیصری در بخش کومیته آزاد (جی یو کومیته) پیکارهای کاراته قهرمانی سبک شوتوکان wskf قهرمانی جهان نیز شرکت کرد تا در جدال با حریفان برای کسب دو مدال همزمان این رقابتها تلاش کند.
این کاراته کای قمی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم بخش جی کومیته یا رقابت های آزاد با شایستگی موفق شد حریفان خود را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشته و راهی مسابقه پایانی شود و بخت خود را برای کسب مدال طلا بیازماید.
میرقیصری در مسابقه پایانی با دیگر کاراته کای کشورمان یعنی مهدی سلطانی که موفق به صعود به دیدار پایانی شده بود، به رقابت پرداخت اما مقابل هموطن خود تن به شکست داد و به مقام نایب قهرمانی و نشان نقره بسنده کرد.
کاراته کای قمی اعزامی به رقابت های جهانی ژاپن در بخش کومیته تیمی مردان نیز در ترکیب تیم کشورمان متشکل از مهدی سلطانی، حسین سرلک و نیما عزیزخانی حضور داشت و به همراه این تیم به مقام نخست و سکوی قهرمانی دست یافت.
میرقیصری که مدافع عنوان نایبقهرمانی کاراته کشور در سال 1386 و دو نشان برنز قهرمانی کشور در سال 1387 و انتخابی تیم ملی در سال 1389 است و یکی از کاراتهکاهای پرسابقه و افتخارآفرین استان در سالهای اخیر به شمار میرود، در آذر ماه سال گذشته نیز توانست دو عنوان قهرمانی پیکارهای بینالمللی کره جنوبی و تهران را از آن خود کند.
سیدمحسن میرقیصری اوایل آذر ماه گذشته در قالب تیم ملی کاراته سبک شوتوکان wskf در مسابقات بینالمللی کارته کره جنوبی در شهر بوسان حضور یافت و در حالی که به عنوان کاراتهکای وزن منهای 84 کیلوگرم تیم کشورمان با حریفان رقابت میکرد، در نهایت با شایستگی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
گفتنی است: در تیم اعزامی کاراته سبک wskf شوتوکان کشورمان به پیکارهای قهرمانی جهان این رشته در کشور ژاپن است شش بانوی کاراته کا نیز حضور داشتند که در کنار 11 کاراته کای مرد با حریفان خود به رقابت پرداختند.
قم - خبرگزاری مهر: کاراتهکای قمی به دو مدال طلا و نقره از حضور موفق خود در پیکارهای کاراته قهرمانی جهان امروز در کشور ژاپن دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، این کاراتهکای ارزنده سیدمحسن میرقیصری است که سالهای زیادی است که در سطح اول کاراته قم و کشور و مهمتر از آن در سطوح مختلف برونمرزی افتخارات ارزندهای برای کاراته کشورمان به دست آورده است.
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