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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

هفته نخست لیگ/

شهرآورد فوتسال اصفهان سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود

شهرآورد فوتسال اصفهان سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: شهرآورد فوتسال اصفهان در هفته نخست لیگ برتر سه شنبه هفته آینده در سالن پیروزی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام برنامه هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور فصل ۹۱-۹۰ از سوی کمیته فوتسال مشخص شد که شهرآورد تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند و فیروزصفه سه‌ شنبه آینده برگزار می‌شود.

دیگر تیم اصفهانی یعنی فولاد ماهان باید همزمان روز سه‌شنبه در سالن سید رسول حسینی ساری به مصاف تیم راه سازی برود.

برنامه هفته نخست مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

۸/۶/۹۰- هفته اول- ساعت ۲۱:۳۰

راه ساری- فولاد ماهان اصفهان-  سالن سید رسول حسینیساری

شهید منصوری قرچک-علم و ادب سایپاسالن هفتم تیر- قرچک

دبیری تبریز-گسترش فولاد تبریزی- سالن علوم پزشکی- تبریز

صبای قم-پیروزی تهران- سالن شهید حیدریان-قم

شرکت ملی حفاری ایران- سالن شهرداری ساوه-نفت-اهواز

گیتی پسند اصفهان-فیروز صفه اصفهان- سالن پیروزی-اصفهان

لبنیات ارژن فارس-میثاق تهران- سالن شهیدابوالفتحی-شیراز

چنانچه عید سعید فطر روز هشتم شهریور ماه باشد کلیه رقابتها راس ساعت ۱۷برگزار می شود.

کد مطلب 1391149

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