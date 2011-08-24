به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام برنامه هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور فصل ۹۱-۹۰ از سوی کمیته فوتسال مشخص شد که شهرآورد تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند و فیروزصفه سه‌ شنبه آینده برگزار می‌شود.

دیگر تیم اصفهانی یعنی فولاد ماهان باید همزمان روز سه‌شنبه در سالن سید رسول حسینی ساری به مصاف تیم راه سازی برود.

برنامه هفته نخست مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

۸ /۶/۹۰- هفته اول - ساعت ۲۱:۳۰

راه ساری - فولاد ماهان اصفهان - سالن سید رسول حسینی – ساری

شهید منصوری قرچک - علم و ادب سایپا - سالن هفتم تیر - قرچک

دبیری تبریز - گسترش فولاد تبریزی - سالن علوم پزشکی - تبریز

صبای قم - پیروزی تهران - سالن شهید حیدریان - قم

شرکت ملی حفاری ایران - سالن شهرداری ساوه - نفت - اهواز

گیتی پسند اصفهان - فیروز صفه اصفهان - سالن پیروزی - اصفهان

لبنیات ارژن فارس - میثاق تهران - سالن شهیدابوالفتحی - شیراز