5 میلیارد ریال اعتبار برای وام شهریه دانشجویان علی آباد تخصیص یافت

محسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی دانشجویان مستعد و کم بضاعت از وظایف واحدهای دانشگاهی اس ، افزایش میزان اعتبار وام شهریه دانشجویان در نیمسال تحصیلی جدید را نقطه عطفی در تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل عنوان کرد.

معاون اداری و مالی این واحد دانشگاهی اظهار داشت: صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی گذشته بیش از 8 میلیارد ریال تسهیلات در قالب انواع وامهای دانشجویی اعم از وام شهریه، تحصیلی،مسکن، ازدواج و وام ضروری در اختیار دو هزار و 816 نفراز دانشجویان قرار داده است.

وی گفت: وام های شهریه برای هر دانشجو به میزان علی الحساب شهریه متغیر پرداخت می شود و درصورتیکه واریزشهریه ثابت قبل ازتحویل مدارک وام به صندوق رفاه دانشجویان واحد صورت پذیرد، مبلغ وام برای دانشجویان مقطع کاردانی تا سقف سه میلیون ریال، کارشناسی تا سقف چهار میلیون ریال وکارشناسی ارشدتا سقف شش میلیون ریال افزایش می یابد.