330 پروژه در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی منطقه کوی علی آباد شهر خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: منطقه کوی علی آباد یکی از مناطقی است که دارای مشکلات فراوانی در زمینه های مختلف است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی مشکلات این منطقه یکی پس از دیگری در حال رفع شدن است، عنوان کرد: رفع این مشکلات به دلیل وجود تعامل و همدلی است که در میان دستگاههای اجرایی استان، نمایندگان، کارشناسان و نخبگان به وجود آمده است.

استاندار لرستان ادامه داد: همچنین در حال حاضر کار ساماندهی مناطق دیگر شهر خرم آباد مانند گل سفید، کرگانه و... به عنوان پایلوت شروع شده است.

دهمرده با تاکید بر ایجاد فضای تعامل و همدلی در میان دستگاههای اجرایی استان بیان داشت: در این صورت است که مشکلات موجود در سطح استان لرستان رفع خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد پروژه هایی که در هفته دولت در استان لرستان به بهر برداری می رسد نیز افزود: در هفته دولت بیش از 330 پروژه در لرستان به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار لرستان عنوان کرد: این پروژه در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، درمانی و... افتتاح خواهند شد.