33 پروژه در بخش آب و فاضلاب لرستان به بهره برداری می رسد

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این تعداد پروژه در لرستان مبلغی بالغ بر 130 میلیارد ریال بوده است.

وی بیان داشت: این پروژه ها در قالب طرح های آبرسانی، افزایش مخازن، افزایش منابع تولید آب، احداث خطوط اصلی و فرعی آب و فاضلاب و... است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ادامه داد: این پروژه ها در شهرستانهای ازنا، نورآباد، الشتر، کوهدشت، بروجرد و خرم آباد به بهره برداری می رسد.

اکبریان با اشاره به افتتاح طرح افزایش پنج هزار مترمکعبی مخزن آب شهرستان ازنا به عنوان یکی از پروژه های در دست افتتاح در هفته دولت، یادآور شد: همچنین احداث شبکه های توزیع و انتقال آب و فاضلاب در شهرستانهای نورآباد، الشتر، کوهدشت و بروجرد از پروژه های است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: همچنین پروژه آبرسانی به شهرستان کوهدشت نیز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان بعد از هفته دولت بهره برداری خواهد رسید.