بیانیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر روز قدس فرارسید. روز فریاد مسلمانان و آزادیخواهان جهان علیه نماد ظلم و بیداد جهانی و علیه غاصبان سرزمین پیامبران خدا. روز یادآوری مظلومیت انسان هایی که قربانی اغراض شیطانی نظام سلطه شدند و هنوز نیز در راه دفاع از عقیده و سرزمین و آرمانشان به خون می غلتند.

امسال به یمن آگاهی میلیون ها نفر از مردم کشورهای خاورمیانه و حتی قلب اروپا، شاهد رهایی و آزادی کشورهای تونس و مصر و لیبی از سلطه حاکمان ضعیف النفس و دست نشانده نظام سلطه جهانی بودیم. این خیزش که در ماه رمضان به اوج خود رسید، همه و همه ناشی از پایداری مسلمانان بر اعتقاد و آرمان خود بود. سال هاست که نظام سلطه به اتکای خیانت سران حاکم بر منطقه، حقوق فلسطینیان مبنی بر بازگشت به سرزمین مادری خویش را نادیده گرفته و تسلیم دربرابر صهیونیست ها و نادیده گرفتن هویت ملی و دینی را تنها راه برای فلسطینیان وانموده است.

اما این بنای سست صهیونیستی که همچون «خانه عنکبوت» است، با سقوط سران خائن کشورهای تونس و مصر و لیبی که با ایجاد زمینه پذیرش برای صهیونیستها و نیز ایجاد حصار برای فلسطینیان و حتی با حذف چهره های مردمی و مسلمانی همچون امام موسی صدر از چرخه مبارزه با صهیونیسم مانع برزگی برای بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادری و ایجاد کشور مستقل فلسیطینی بودند، و همچنین اعتراضات داخلی گسترده جامعه صهیونیستی به لرزه درآمد. حملات کورکورانه و وحشیانه به مردم روزه دار غزه و به خاک و خون کشیدن آنان ناشی از این شرایط است، حملاتی که با پاسخ کوبنده مبارزان فلسطینی در نطفه نابود شد. حصار عنکبوتی صهیونیستها دربرابر چند موشک ساده نیز تاب مقاومت ندارد.

سالها مقاومت فلسطینیان بر حقوق انسانی خویش، امسال در حال ثمر دادن است. امسال در روز قدس، بازگشت قریب الوقوع فلسطینیان به سرزمین مادری خویش را گرامی می داریم. امسال پیچیده شدن طومار حامیان صهیونیست ها در خاورمیانه را جشن می گیریم. امسال بلندتر از هر سال، تحقق وعده الهی مبنی بر حکومت صالحان بر زمین را یادآور می شویم. «الیس الصبح بقریب»

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همپای مردم روزه دار ایران و همدوش سایر آزادیخواهان جهان، در روز قدس، در راهپیمایی گسترده این روز شرکت کرده تا بار دیگر بر حقانیت کلام آن پیر فرزانه و رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) مبنی بر اتکا به نیروی مردمی در مبارزه با صهیونیستها تاکید کرده و تحت لوای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، ندای آزادی فلسطین را سر دهد.