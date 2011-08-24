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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

برای بررسی حقوق بشر؛

فرستاده ویژه سازمان ملل با رهبر مخالفان دولت میانمار دیدار کرد

فرستاده ویژه سازمان ملل با رهبر مخالفان دولت میانمار دیدار کرد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز با آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ،" توماس کوئین تانا" فرستاده حقوق بشر سازمان ملل متحد در آخرین سفرش به میانمار در19 ماه پیش اجازه دیدار با این برنده جایزه نوبل صلح را نداشت زیرا در آن زمان خانم سوچی در حصر خانگی بود.

وی در این سفر 5 روزه با مقامات دولتی  دیدار و روز دوشنبه در یک جلسه پارلمان جدید شرکت کرد.

رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار جمعه گذشته برای نخستین بار با رییس جمهوری غیرنظامی میانمار ملاقات کرد وملاقات یک ساعته خود با رییس جمهوری میانمار در کاخ جدید ریاست جمهوری را دلگرم کننده توصیف و از این دیدار اظهار خرسندی کرد.

خانم آنگ سان سو چی ماه نوامبر پس از ۷ سال حبس خانگی آزاد شد.
 

کد مطلب 1391168

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