نوع پاراگلایدر سقوط کرده در گلستان " تفریحی " بود

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از سقوط یک فروند پارگلایدر تفریحی در منطقه دراز نو شهرستان کردکوی در غرب استان خبر داد.

وی اظهار داشت: این پارگلایدر به دلیل نقص فنی در منطقه درازنو در میان شاخه های درختان گیر می کند.

وی عنوان کرد: پس از اطلاع رسانی سه گروه چهار نفره از امدادگران این جمعیت به منطقه اعزام می شوند و پس از دوساعت تلاش، مصدوم را نجات می دهند.

اکبری بیان داشت: خلبان این پارگلایدر به صورت سرپایی مداوا شد و برای اطمینان به بیمارستان منتقل شد که وضعیت وی عادی تشخیص داده شده است.