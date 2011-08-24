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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

اختصاصی مهر/

نوع پاراگلایدر سقوط کرده در گلستان " تفریحی " بود

نوع پاراگلایدر سقوط کرده در گلستان " تفریحی " بود

کردکوی - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان، هویت و نوع پاراگلایدری را که در محدوده استان سقوط کرد تفریحی اعلام کرد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از سقوط یک فروند پارگلایدر تفریحی در منطقه دراز نو شهرستان کردکوی در غرب استان خبر داد.

وی اظهار داشت: این پارگلایدر به دلیل نقص فنی در منطقه درازنو در میان شاخه های درختان گیر می کند.

وی عنوان کرد: پس از اطلاع رسانی سه گروه چهار نفره از امدادگران این جمعیت به منطقه اعزام می شوند و پس از دوساعت تلاش، مصدوم را نجات می دهند.

اکبری بیان داشت: خلبان این پارگلایدر به صورت سرپایی مداوا شد و برای اطمینان به بیمارستان منتقل شد که وضعیت وی عادی تشخیص داده شده است. 

کد مطلب 1391172

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