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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

دوره های آشنایی با فرقه های ضاله در شهرقدس برگزار می شود

دوره های آشنایی با فرقه های ضاله در شهرقدس برگزار می شود

شهرقدس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرماندار قدس از برپایی دوره های آموزش عمومی آشنایی با فرق ضاله در شهرستان خبر داد.

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره ها با هدف شناخت جوانان از این فرق و جلوگیری از تهاجم فرهنگی برگزار می شود.

وی با اشاره به تشکیل سه کمیته تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، مسائل حاشیه نشینی و فرهنگ شهر نشینی و آموزش خانواده در این شهرستان گفت: این کمیته های وظایف تعریف شده ای دارند که بر مبنای آن عمل خواهند کرد.

حبیبی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، جمع آوری متکدیان، برگزاری دوره های آموزش عمومی، نظارت بر مسائل فرهنگی و گسترس فضاهای فرهنگی را از وظایف  این سه کمیته اعلام کرد.
 

کد مطلب 1391174

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