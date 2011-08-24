دوره های آشنایی با فرقه های ضاله در شهرقدس برگزار می شود

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره ها با هدف شناخت جوانان از این فرق و جلوگیری از تهاجم فرهنگی برگزار می شود.



وی با اشاره به تشکیل سه کمیته تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، مسائل حاشیه نشینی و فرهنگ شهر نشینی و آموزش خانواده در این شهرستان گفت: این کمیته های وظایف تعریف شده ای دارند که بر مبنای آن عمل خواهند کرد.



حبیبی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، جمع آوری متکدیان، برگزاری دوره های آموزش عمومی، نظارت بر مسائل فرهنگی و گسترس فضاهای فرهنگی را از وظایف این سه کمیته اعلام کرد.

