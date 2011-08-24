به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی غدار دبیرکل مجمع عربی و اسلامی دفاع از مقاومت صبح امروز چهارشنبه با سیدشهاب‌الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار صدر با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل فراکسیون بیداری اسلامی حمایت خود و ملت ایران را از مردم مظلوم منطقه در مقابل رژیم‌های خودکامه و ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تاکید قرار داده‌اند.

نایب رئیس مجلس در ادامه ضرورت انسجام و وحدت نظر امت اسلامی در مقابله با استکبار جهانی را یادآور شد وافزود: انقلاب‌های اسلامی و مردمی کشورهای منطقه محاسبات ابرقدرت‌ها را به هم ریخته و آنها در تلاشند با ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی دستاوردهای این انقلاب‌ها را منحرف نمایند.

وی در پایان بر اهمیت دیدار مقامات سیاسی و پارلمانی کشورمان با گروه‌ها و جنبش‌های اسلامی منطقه تاکید و آن را موجب تقویت و تحکیم حرکت‌های مردمی در منطقه دانست.

در ادامه این ملاقات، یحیی غدار دبیرکل مجمع عربی و اسلامی دفاع از مقاومت با اظهار خرسندی از سفر به تهران، جمهوری اسلامی ایران را چشم امید امت مظلوم اسلامی دانست و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی روحیه مقاومت در کشورهای منطقه را دمید و زمینه شکست نظام سلطه را فراهم آورد.

یحیی غدار با اشاره به تلاش دشمنان امت اسلامی در ایجاد شکاف در حرکتهای اسلامی افزود: دشمنان امت اسلامی سعی دارند با دادن آدرس اشتباه، حرکت‌های اسلامی را منحرف نمایند.

وی در پایان ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه به ویژه میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی را هدف اصلی تبلیغات روانی و سیاسی غرب در فضای کنونی منطقه دانست.

