به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی در پیامی که به مناسبت فرارسیدن روز قدس صادر کرد، اظهار داشت: اول؛ هر چند جهان بینی مبنای همه شئون انسانی است و آنچه عنصر محوری جهان بینی را تشکیل میدهد توحید و نفی شرک است و شعار لا اله الا الله بیانگر آن است، ولی زشتی شرک با عنوان ظلم بیان شده که "ان الشرک لظلم عظیم" و در قبال آن زیبایی توحید را میتوان با عنوان عدل بیان کرد "ان التوحید لعدل ٌ عظیم" یعنی ظلم آن قدر بد است که اصلیترین عنصر جهان بینی نفی شرک بوسیله آن بیان میشود، چه اینکه زیبایی عدل میتواند مبیّن اصالت توحید باشد.
در ادامه این پیام آمده است: دوم؛ آنچه بیش از شصت سال بر ملت مسلمان فلسطین میگذرد ظلم آشکار اسرائیلیها با حمایت استکبار و ابرقدرتها است، گروهی که خوی ستم همانند خون در پیکر منحوس آنها جاری است هماره نقشه راه آنان کژ راهه رفتن خود و راه مستقیم دیگران را بستن است. رهنمود قرآن حکیم "لاتزال تطّلعُ علی خائنة منهم" ناظر به شیوه مشئوم صهیونیستها است.
در پیام آیتالله جوادی آملی تصریح شده است: سوم؛ انبیای ابراهیمی کعبه و قدس را ساختند تا توحید و عدل استوار شوند و شرک و ظلم محو گردند. وعده پروردگار این است که هر وقت دشمنان اسلام آتش جنگ افروختند خدا آن را خاموش خواهد کرد "کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها" لکن این نوید با قیام موحدان عدل محور انجام خواهد شد وگرنه خداوند قدرت بیکران دارد و نیازی به دیگران نیست"... ولو یشاء الله لانتصر منهم و لکن لیبلوا بعضکم ببعض ٍ"
در این پیام آمده است: چهارم؛ حضور حماسی امت اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سنّت حسنهای از امام خمینی (قدس سره) برای آزادسازی قدس از الحاد و شرک و رهایی قدسیان فلسطینی از ظلم و آوارگی است. لازم است همگان در این وظیفه مهم دینی شرکت نموده تا ضیافت الهی یعنی روزه ماه مبارک رمضان را با این وحدت میدانی ایرانی بدرقه نموده و به استقبال عید بزرگ فطر که جامعه جهانی اسلام در صحابت نورانی حضرت ختمی نبوت(ص) به آن مفتخر است شتافت.
در پیام این مرجع تقلید تاکید شده است: پنجم؛ امت اسلامی آگاه است که فروغ وحی، نبوغ فکری مسلمانان و اتحاد همه جانبه آنان خاورمیانه و نیز برخی از مناطق دیگر را آماده احیای بیت عتیق ابراهیم خلیل(ع) و قدس شریف فرزندان آن حضرت که پدر مسلمانان تا روز قیامت است نموده است.
در این پیام آمده است: ضمن سپاسگذاری از همگان، تضرع خاضعانه به درگاه پروردگار منان داریم که جامعه بشری مخصوصا موحدان و مسلمانان را به کمال توحید و عدل هدایت فرماید.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان حضور حماسی اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را سنت حسنهای از امام خمینی(ره) برای آزادسازی قدس از الحاد و شرک و رهایی قدسیان فلسطینی از ظلم و آوارگی است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی در پیامی که به مناسبت فرارسیدن روز قدس صادر کرد، اظهار داشت: اول؛ هر چند جهان بینی مبنای همه شئون انسانی است و آنچه عنصر محوری جهان بینی را تشکیل میدهد توحید و نفی شرک است و شعار لا اله الا الله بیانگر آن است، ولی زشتی شرک با عنوان ظلم بیان شده که "ان الشرک لظلم عظیم" و در قبال آن زیبایی توحید را میتوان با عنوان عدل بیان کرد "ان التوحید لعدل ٌ عظیم" یعنی ظلم آن قدر بد است که اصلیترین عنصر جهان بینی نفی شرک بوسیله آن بیان میشود، چه اینکه زیبایی عدل میتواند مبیّن اصالت توحید باشد.
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