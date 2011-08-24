مجموعه ورزشی شرکت گاز خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن چند منظوره با مساحت دو هزار و200 متر مربع و با محوطه سازی با مساحت چهار هزار و 900 مترمربع ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

بالغ بر 35 میلیارد ریال اعتبار از محل یک درصد وزارت نفت برای این پروژه هزینه شده است.

فاز دوم این پروژه با 98 درصد پیشرفت فیزیکی در زمینه آمادگی جسمانی در زمینی که متعلق به بنیاد مستضعفان است درحال اجرا است.

استاندارخراسان جنوبی در مراسم افتتاح این پروژه قول مساعد برای واگذاری زمین مجاور این مجموعه به منظور احداث مجموعه آبی در بیرجند را داد.

در هفته دولت امسال 180 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان در شهرستان بیرجند مورد بهره بردای قرار خواهد گرفت که نسبت به پروژه های سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.