دو سوم مدعوین جلسه شورای بانکهای بهارستان غایب بودند!

مشاور فرماندار شهرستان بهارستان در امور بانکی در حاشیه برگزاری جلسه شورای امور بانک ها که به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان در ارائه تسهیلات بانکی برگزار شد به خبرنگار مهراظهارداشت: برغم دعوت رسمی از سوی فرماندار برای شرکت در جلسه شورای امور بانکها از مجموع 24 شعب تنها 8 شعبه در جلسه شرکت کردند.

حسین قاسم زاده گفت: عدم حضور برخی از روسای بانکها در این جلسه می تواند بی توجهی آنان به امور محوله در راستای ارائه تسهیلات مطلوب به شهروندان باشد.

وی عنوان کرد: این نشست از اهمیت ویژه ای برای شهرستان بهارستان برخور دار بود که شخص فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت برای هر چه بهتر برگزار شدن این نشست تاکید فراوانی کردند.

اعطای تسهیلات بانکی به واجدین شرایط

قاسم زاده در ادامه ارائه تسهیلات ویژه بانکی به کسانی که نیاز ضروری دارند را از مصوبات این نشست اعلام کرد.

قاسم زاده در ادامه با اشاره به تسریع آماده سازی در دستگاه های خود پرداز آن هم در ایام پرداخت یارانه اذعان داشت: با توجه به نرخ رشد جمعیت شهرستان مقرر شد هماهنگی لازم برای آماده سازی دستگاه های خود پردازبانکی صورت گیرد تا شهروندان دچار مشکلات کمتری شوند.

عملکرد شعب بانکی مورد نظارت قرار می گیرد

وی تشکیل گروهی به منظور بررسی عملکرد شعب به منظور نظارت بیشتر را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.

این جلسه به منظور تعامل و همکاری هر چه بیشتر روسای بانک ها به منظور ارائه تسهیلات هر چه بهتر به شهروندان این شهرستان برگزار شده بود.

شهرستان بهارستان با داشتن بیش از 200 هزار نفر جمعیت تنها حدود 20 شعبه دولتی دارد که بر اساس استانداردها فاصله زیادی تا حد معمول دارند.

این شهرستان با مصوبه هیئت وزیران در اسفندماه 89 در نزدیکی رباط کریم تشکیل شده است.