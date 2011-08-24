گسترش اسکواش نیازمند تلاش بیشتر هیئتهای استانی است

بابک فقیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اطلاع رسانی و ارتباط مستمر با فدراسیون را لازمه کار روسای هیئتها عنوان کرد و اظهار داشت: اسکواش رشته ای است که همچنان برای گسترش بیشتر نیازمند فعالیت و تلاش بیشتر روسای هیئتها در استانها است.

وی گفت: اطلاع رسانی و ارسال عملکرد و گزارش فعالیتهای استانها به موقع انجام پذیرد و بر همین اساس هیئتهای استانی در به روز رسانی سایت اطلاع رسانی هیئت اهتمام ورزند.

دبیر فدراسیون اسکواش ارتباط را عامل مهمی در معرفی این رشته قلمداد کرد و اظهار داشت: رسانه ها نقش مهمی در معرفی اسکواش برعهده دارند از این رو ارتباطات درون استانی با رسانه های محلی در این زمینه کمک شایان توجهی به گسترش این رشته در این استان خواهد کرد.