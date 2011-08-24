رئیس هیئت اسکواش چهار محال و بختیاری انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسعود سلیمانی رئیس هیئت اسکواش کشور و کسری غفوری نائب رئیس و بابک فقیر دبیرفدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه رئیس هیئت اسکواش استان چهار محال و بختیاری در مجمع انتخاباتی با رای اعضا انتخاب شد.

دراین مجمع انتخاباتی مجید صفری با 19 رای موافق به عنوان رئیس هیئت اسکواش استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد و برای یک دوره چهار ساله هدایت این هیئت ورزشی را بر عهده گرفت.

هیئت اسکواش از اردیبهشت ماه سال جاری در این استان با معرفی مجید صفری به عنوان سرپرست آغاز به کار کرد و امروز با برگزاری مجمع انتخاباتی و با معرفی صفری به عنوان رئیس هیئت فعالیت گسترده خود را آغاز خواهد کرد.

