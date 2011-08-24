سرمربی سابق پردیس هدایت صبای نوین قم را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحمانی که از پیشکسوتان سابق و مربیان با دانش امروز فوتبال استان قم است، از بین چند گزینه مورد نظر مسئولان باشگاه صبای قم، به عنوان سرمربی تیم فوتبال صبای نوین برای هدایت این تیم در لیگ آزادگان انتخاب شد.



رحمانی سه سال قبل در رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان هدایت تیم فوتبال پردیس قم را بر عهده داشت و از مربیانی به شمار می‌رود که با توجه به تجربه و دانشی که از آن برخوردار است می‌تواند به موفقیت تیم صبای نوین در لیگ آزادگان کمک شایانی کند.



عباس رحمانی در حالی به عنوان سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم در مسباقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان را بر عهده گرفت که دو مربی جوان دیگر فوتبال قم نیز همکاران وی در کادر فنی این تیم معرفی شده‌اند.



یکی از همکاران عباس رحمانی در کادر مربیگری تیم فوتبال صبای نوین قم سعید توسلی است که مدت زمان زیادی از پایان دوران بازیگری این مربی در فوتبال قم نمی‌گذرد و با توجه به دوره‌هایی متعدد مربیگری که توسلی گذرانده است، از مربیان خوش آتیه فوتبال قم محسوب می‌شود.



توسلی که در حال حاضر به شغل شریف معلمی در آموزش و پرورش استان قم مشغول است، در سال‌های متمادی حضورش در سطح اول فوتبال قم، عضو تیم فوتبال میلادی قم بود و سابقه حضور در چندین دوره رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان را نیز در کارنامه بازی‌های خود دارد، ضمن اینکه در لیگ آزادگان کاپیتان تیم فوتبال میلادی قم نیز بوده است.



این در حالی است که رضا معصومیان دیگر عضو کادر فنی تیم فوتبال صبای نوین قم در مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان است و ابوالفضل نکوئیان سرپرست سابق تیم فوتسال ارم کیش قم در مسابقات فوتسال باشگاه‌های برتر کشور، این مسئولیت را در تیم فوتبال صبای نوین قم در رقابت‌های لیگ آزادگان پذیرفته است.



مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور جام آزادگان از مهرماه امسال آغاز می‌شود و طی آن نزدیک به 50 تیم حاضر در این رقابت‌ها در گروه‌های مختلف به شکل رفت و برگشت برای کسب چهار سهمیه صعود به رقابت‌های لیگ دسته دوم جام آزادگان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



این روزها تمرینات تیم فوتبال صبای نوین قم زیر نظر کادر فنی جدید به منظور حضوری موفق در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در حال برگزاری است و بازیکنان بومی زیر نظر کادر فنی تمرین می‌کنند.