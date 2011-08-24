به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی ظهرچهارشنبه به خبرنگاران گفت: مشهد به لحاظ وجود مضجع شریف امام رضا(ع) و ورود سالانه 20 میلیون زائر به این شهر، با سایر مراکز گردشگری کشور متفاوت است و نیاز به زیرساخت وسیع و گسترده‌ای در بحث خدمات شهری دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران که مورد توجه افراد خارج از کشور نیز هست زمینه خوبی برای صادرات از طریق پروازها، خطوط ریلی به سایر کشورها فراهم می‌کند.

نماینده تربت حیدریه درمجلس با تاکید بر توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مشهد، اظهارداشت: مشهد علاوه بر حمل و نقل آسان از استعدادهای بالایی برای تولید برخوردار است.

رضایی اظهار داشت: مسیر سرمایه‌گذاری در این شهر باید کوتاه باشد و دست‌اندرکاران دولتی ضمن تلاش برای کوتاه شدن سیستم اداری باید تسهیلات لازم را برای آنها فراهم کنند تا سرمایه‌گذاران نیز رغبت لازم را برای سرمایه گذاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: مشهد به عنوان بزرگترین کانون فرهنگی و مذهبی کشور و ارتباطات فراملی نیازمند سرمایه گذاری تخصصی است.