مسئله آزادسازی قدس راهبرد اساسی همه مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای، علاوه بر دعوت از اقشار مختلف مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، تاکید کرد که خداوند متعال وعده داده که اگر صبور باشیم و مقاوم و در راه رسیدن به هدف والای توحیدی و مبارزه با کفر و ستم استقامت کینم، پیروز می‌گردیم و بر این پیروزی نیز باید که استقامت کنیم.

در بیانیه این نهاد آمده است: فلسطین این پاره تن اسلام بیش از 60سال است که آماج و جولان‌گاه بدترین مردمان روزگار گردیده و داغی است بر دل همه آزادگان و جوانمردان عالم. هیچ آزادمرد و دارای انصافی را در تمامی فرق اسلامی و ادیان توحیدی نمی‌توان یافت که در این روزگاری که تمامی معادلات رایج دنیا بر اساس سود و منافع شخصی و گروهی و حزبی تعریف شده نسبت به مسئله و سرنوشت اولین قبله مسلمین و میعادگاه همه انبیاء بی‌تفاوت باشد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: امروز مسئله فلسطین و آزادسازی قدس شریف به عنوان راهبرد اساسی و جزء لاینکف منافع ملی همه مسلمین جهان محسوب می‌شود چرا که نظام سلطه جهانی با تکیه بر مبانی نظری شیطانی خود قدس شریف را میعادگاه و پایتخت معنوی استیلای خود بر جهان قرار داده است.

حضرت امام خمینی (قدس سره) این معمار کبیر انقلاب اسلامی و بیدارگر و منجی بشریت خفته در عصبیت‌های قومی و نژادی و دینی، با یک نگاه الهی، مسئله فلسطین را به عنوان اصلی‌ترین مسئله جهان اسلام و به طبع آن، مسئله بشریت و همه ادیان الهی مطرح کردند.

در ادامه بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان اضافه شده است: امروز که با یاری خداوند متعال، ملت‌های مسلمان منطقه بیدار گشته‌اند و رهنمودها و شعارهای اسلامی را سرلوحه انقلاب‌های خود قرار داده‌اند و دیکتاتورها و فرعون‌های زمان را یکی پس از دیگری به زباله‌دان تاریخ می‌سپرند و بشارت‌های امام راحلمان به عینیت رسیده است، انشاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد محو اسرائیل از صفحه روزگار خواهیم بود.