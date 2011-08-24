10 کتابخانه عمومی در هفته دولت در سیستان و بلوچستان به‌ بهره برداری می‌ رسد

مسعود مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات پایانی احداث دو کتابخانه دیگر نیز در شهرهای آشار و سراوان در دست انجام است که تا پایان سالجاری این کتابخانه‌ ها به بهره‌ برداری می رسد.

وی گفت: کار ساخت کتابخانه استاندارد در سیستان و بلوچستان در زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع در سه طبقه در دست انجام است که برای اتمام آن بالغ بر 200 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی افزود: مسکن و شهرسازی استان برای ساخت کتابخانه عمومی در همه سایت های مسکن مهر و بیمارستان های در حال احداث استان آمادگی کامل دارد که در صورت اختصاص اعتبار و دادن زمین مناسب این امر صورت می پذیرد.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان بیان داشت: برای ساخت کتابخانه در سطح استان در سال 88 بالغ بر 200 میلیون تومان اعتبار تصویب شد که متأسفانه تنها 100 میلیون تومان آن تحویل داده شد.

وی گفت: 10 کتابخانه آماده شده در سطح استان پس از تجهیز، برای استفاده اهالی کتاب و فرهنگ در هفته دولت سالجاری رسما افتتاح می‌ شود.