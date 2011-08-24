  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

مالکی:

10 کتابخانه عمومی در هفته دولت در سیستان و بلوچستان به‌ بهره برداری می‌ رسد

10 کتابخانه عمومی در هفته دولت در سیستان و بلوچستان به‌ بهره برداری می‌ رسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل مسکن و شهرسازی سیستان ‌و بلوچستان گفت: عملیات ساخت 10 کتابخانه در سطح استان به پایان رسیده و این کتابخانه ها در هفته دولت به بهره برداری می‌ رسند.

مسعود مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات پایانی احداث دو کتابخانه دیگر نیز در شهرهای آشار و سراوان در دست انجام است که تا پایان سالجاری این کتابخانه‌ ها به بهره‌ برداری می رسد.

وی گفت: کار ساخت کتابخانه استاندارد در سیستان و بلوچستان در زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع در سه طبقه در دست انجام است که برای اتمام آن بالغ بر  200 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی افزود: مسکن و شهرسازی استان برای ساخت کتابخانه عمومی در همه سایت های مسکن مهر و بیمارستان های در حال احداث استان آمادگی کامل دارد که در صورت اختصاص اعتبار و دادن زمین مناسب این امر صورت می پذیرد.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان بیان داشت: برای ساخت کتابخانه در سطح استان در سال 88 بالغ بر 200 میلیون تومان اعتبار تصویب شد که متأسفانه تنها 100 میلیون تومان آن تحویل داده شد.

وی گفت: 10 کتابخانه آماده شده در سطح استان پس از تجهیز، برای استفاده اهالی کتاب و فرهنگ در هفته دولت سالجاری رسما افتتاح می‌ شود.

کد مطلب 1391216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها